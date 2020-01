La scarola imbottita, chiamata a Napoli, ‘mbuttunata, è un piatto tipico partenopeo di certo di origine contadina, fatto con ingredienti poveri e soprattutto di riciclo.

Fare questa ricetta è davvero semplice ed essendo un “contenitore perfetto” si presta ad essere farcita in tantissimi altri modi.

Qui ve la proponiamo nella versione classica, che vede pane grattugiato, acciughe, capperi e olive, un ripieno semplice ma molto molto saporito e gustoso.

Le scarole imbottite venivano preparate soprattutto durante le festività natalizie, o come contorno domenicale, ma oggi come oggi si fanno spesso.

Questa verdura che vi ricordiamo far parte della famiglia delle cicorie, potrebbe subire anche una sbollentata prima di essere farcita, ma in questo cosa noi abbiamo optato per cespi dalle foglie tenere e più piccoli per i quali non è stata necessaria.

La scarola può essere sia riccia che liscia, ed essendo un po’ amara, si abbina in maniera perfetta ai secondi di carne o pesce.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

40 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

2 cespi di Scarola

4 cucchiai pane grattugiato

100 g Olive nere

25 g capperi

1 spicchio Aglio

2 acciughe

Frutta Secca

Olio Extravergine D’Oliva

Prezzemolo

Preparazione

Per preparare la ricetta della scarola imbottita per prima cosa lavate la verdura eliminando le foglie più esterne quindi lavatela bene, mettendola a bagno e sciacquandola poi sotto acqua corrente.

In una padella fatele soffriggere in olio e aglio in ogni loro lato, rigirandole ogni tanto e coprendole con un coperchio.

Alzate quindi le scarole e nello stesso olio, eliminando l’aglio fate insaporire il pane grattugiato.

Su di un tagliere tritate gli altri ingredienti, avendo cura di aver dissalato in precedenza i capperi, e aggiungendo una spolverata di pane grattugiato.

Aprite con delicatezza le scarole e farcitele con il composto ottenuto in precedenza nel centro.

Mettetele quindi in una pirofila con un filo di olio e cuocetele in forno già caldo per circa 20 minuti a 180 gradi.

Servite calde o tiepide.