Gli scones sono dei dolci di origine scozzese che vengono consumati solitamente all’ora del tè, farciti con marmellata e panna montata o, più tipicamente, con la clotted cream, una crema densa, derivata dalla panna che ricorda un po’ il nostro mascarpone.

La ricetta degli scones è semplicissimi, questi dolcetti non sono troppo dolci e vanno consumati preferibilmente il giorno stesso in cui sono stati fatti.

Anche se si consiglia di mangiarli in giornata, gli scones possono essere congelati una volta raffreddati: quando vorrete mangiarli basterà scongelarli nel microonde oppure a temperatura ambiente per circa due ore, quindi passarli qualche minuto nel forno caldo.

Per avere dei buoni scones si dice che il segreto sia quello di maneggiare poco l’impasto prima di cuocerlo.

Compatti, morbidi e umidi all’interno ma fragranti in superficie, gli scones sono preparati con farina, un pizzico di sale, agenti lievitanti, burro, zucchero e latte. Le mamme li propongono a colazione ma soprattutto all’ora del tè che è quella pausa giornaliera, considerata un evento sociale nella cultura inglese.

Queste focaccine vengono servite ancora calde e farcite con clotted cream, una sorta di panna molto densa e marmellata di fragole, in genere il tè che si preferisce abbinargli è quello nero, senza zucchero ovviamente, con al massimo un goccio di latte.

Inizialmente non contenevano lievito nell’impasto e venivano preparati con l’avena, ad oggi questo tipo di focaccia viene chiamata bannock e si differenzia dagli scones proprio per l’assenza di lievito in polvere nell’impasto, ne esistono molte versioni, con uva passa, cioccolato, mirtilli e perfino salati, tutti rigorosamente da tagliare a metà e farcire, come fossero dei piccoli panini.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 12 minuti

Tempo totale: 22 minuti

Dosi per

5 Persone

Ingredienti

225 g Farina 00

1 Uovo

100 -110 ml Latte intero

40 g Burro a temperatura ambiente

25 g Zucchero

½ bustina Lievito (circa 8 g)

Per servire

Panna montata

Marmellata

Preparazione

Per preparare la ricetta degli scones, preriscaldate il forno a 220°.

In una ciotola lavorate il burro morbido e farina fino ad ottenere un composto bricioloso.

Aggiungete il lievito e lo zucchero.

Sbattete un uovo con la forchetta ed aggiungete latte quanto basta per ottenere 150 ml di liquido. Mescolate il tutto, quindi mettete da parte 2 cucchiai del composto.

Versate i liquidi nelle polveri ed amalgamate brevemente con un cucchiaio ottenendo così un composto piuttosto morbido ed appiccicoso.

Rovesciate il composto su un piano infarinato abbondantemente.

Cospargete un po’ di farina sulla superficie, schiacciate delicatamente con le mani e formate un cerchio di circa 2 cm di spessore.

Con un tagliapasta di 5 cm di diametro ben infarinato tagliate gli scones e disponeteli su una placca da forno coperta di carta forno.

Spennellate gli scones con il composto di uova e latte che avevate lasciato da parte ed infornate per circa 10-15 minuti, finché non saranno dorati e gonfi (nel mio forno servono circa 12 minuti).

Fateli freddare su una griglia quindi serviteli con panna montata e marmellata.