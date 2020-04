Il semifreddo alle fragole è un dolce fresco e ideale per gustare tutto il sapore delle prime fragole della stagione.

Gli ingredienti sono semplici: fragole fresche, panna e yogurt, la cui nota acidula esalta il salpore della frutta, il tutto sorretto da una base di biscotto, per armonizzare la ricetta anche nelle consistenze.

Il procedimento è semplice e veloce, il tempo che occorre è solo quello necessario per farlo stabilizzare in frigo, potete preparare la pasta biscotto in anticipo e conservarla avvolta nella pellicola, in freezer, in modo da averla pronta quando vorrete preparare questo dolce.

Tempo di preparazione

40 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Per il semifreddo

250 g Fragole

250 g Yogurt bianco

250 g Panna Fresca

100 g Zucchero Semolato

8 g Colla Di Pesce

Per la pasta Biscuit

2 Uova

40 g Zucchero

40 g Farina

Preparazione

Per la pasta Biscuit

Per preparare la ricetta del semifreddo alle fragole cominciate dalla pasta biscuit, rompete le uova a temperatura ambiente in una buole.

Aggiungete lo zucchero e iniziate a montare le uova con una frusta elettrica o con la planetaria fino a che la crema non diventa chiara e spumosa.

Aggiungete la farina setacciata e amalgamate bene con l’aiuto di una spatola con movimenti dal basso verso l’alto cercando di non smontare il composto.

Rivestite uno stampo con cerniera di 18-20 cm di diametro con della carta forno, ungete i bordi con burro e farina e versate il composto considerando un altezza di circa 1 cm.

Cuocete in forno a 180° per circa 10-15 minuti.

Sfornate, lasciate raffreddare e rivestite i bordi dello stampo con della carta velina (cercate di stenderla bene) o con dei fogli di carta acetata per uso alimentare.

Tenete da parte.

Per il semifreddo

Mettete la colla di pesce a bagno in una bacinella con acqua molto fredda per circa 10 minuti.

Lavate pulite e asciugate 200 g di fragole. Mettetele in una boule, aggiungete 80 g di zucchero e riducetele ad una crema con l’aiuto del mixer.

Se volete potete setacciarle per eliminare eventuali filamenti rimasti.

Mettete una piccola quantità di panna in una tegamino, aggiungete la colla di pesce e scaldatela a fuoco basso fino a che la colla non si è sciolta.

Toglietela dal fuoco e aggiungete la purea di fragole.

Versate il tutto in una ciotola capiente e aggiungete lo yogurt. Amalgamate molto bene.

Nel frattempo montate la panna e i restanti 20 g di zucchero . La panna non deve essere montata troppo, ma deve rimanere una crema consistente ma morbida.

Aggiungetela alla crema di fragole e amalgamate bene.

Versate il composto nello stampo a cerniera e mettete in frigo a raffreddare per almeno 3 ore.

Sformatela e decoratela con ciuffetti di panna montata e dadini di fragole fresche.

Note

Per sformare meglio il vostro semifreddo potete metterlo nel freezer per altre 3 ore e sformarlo quando è quasi ghiacciato.

Riportatelo in frigorifero e servitelo quando si sarà di nuovo ammorbidito.