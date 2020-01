Le semisfere al cioccolato con cespugli di panettone, torrone e gelatina all’arancia sono un dessert pensato per stupire e sperimentare provando a portare in tavola la maestria dei grandi pasticceri.

Una ricetta per un dolce al piatto dalle diverse consistenze, dai differenti colori e sapori ma allo stesso tempo veloce da preparare e comporre: cupolette di morbidoso al cioccolato fondente, alternate ad una soffice mousse al torrone e stuzzicanti pezzetti di gelatina all’arancia accompagnati da gustosi ciuffi di Panettone.

Tempo di preparazione

40 minuti

Tempo di cottura

10 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Per il morbidoso al cioccolato

60 g Cioccolato Finissimo fondente al cacao 57%

50 ml Latte intero

1 foglio Gelatina

15 g Glucosio

100 ml Panna Fresca

Per la mousse al torrone

80 g Mascarpone

50 g Torrone di Sicilia ricoperto all’arancia

150 g Panna Fresca semi montata

Per la Gelèe all’arancia

125 g Arance solo il succo

10 g Zucchero A Velo

1 foglio Gelatina

q.b Arance solo la scorza

Per la finitura

250 g Panettone

Preparazione

Per il morbidoso al cioccolato

Per preparare la ricetta delle semisfere al cioccolato con cespugli di panettone, torrone e gelatina all’arancia portate ad ebollizione il latte; fuori dal fuoco aggiungete lo sciroppo di glucosio e mescolate.

Lasciate in ammollo nell’acqua fredda per qualche minuto il foglio di gelatina, strizzate per bene ed aggiugetelo nel pentolino con latte e sciroppo facendo attenzione a sciogliere per bene.

Versate, un po’ alla volta, il latte bollente in una ciotola contenente il cioccolato tagliato grossolamente e mescolate energicamente con una spatola.

Versate la panna fredda mescolando senza inglobare aria, mantenendo la spatola sul fondo della ciotola.

Riempite le forme e lasciate riposare una notte in frigo. Con questa dose vengono 15 semisfere da 4 cm di diametro.

Per la mousse al torrone

Tagliate finemente il torrone, trasferite in una ciotola insieme al mascarpone e mescolate.

Separatamente montate leggermente la panna con un frustino, dev’essere semi montata, ed unitela al mascarpone procedendo in due step. Riponete in frigorifero.

Per la gelèe

Riscaldate leggermente il succo d’arancia insieme allo zucchero in un pentolino antiaderente, successivamente aggiungete la scorza grattugiata e il foglio di gelatina, già ammollato in acqua fredda e ben strizzato.

Prendete i piatti da portata ben freddi da frigorifero, spennellate sul fondo della gelèe e rimettete a raffreddare.

Versate la gelèe rimasta in una ciotola ed, una volta raffreddata, conservatela in frigo.

Assemblaggio

Montate il dessert sul piatto da portata con la decorazione di gelèe solidificata, disponete 3 semisfere di morbidoso ed, aiutandovi con una sac a poche, create altrettanti ciuffi di mousse al torrone.

Disponete dei pezzetti di panettone privati di uvetta e canditi, finite posizionando dei frammenti di gelèe all’arancia fredda e delle scaglie di cioccolato fondente.