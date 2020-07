Lo sformato di finocchi è un’idea per un antipasto semplice ma goloso, da servire direttamente in piccolo cocotte da portare a tavola appena uscite dal forno, sono preparati con finocchi cotti al vapore e arricchiti con pomodori secchi, acciughe e mozzarella.

Una ricetta perfetta per i pranzi importanti, dal sapore deciso e goloso, saprà conquistare tutti gli ospiti.

I finocchi sono un ortaggio perfetto da consumare crudo o in ricette come questa, hanno un ottimo sapore e pochissime calorie, rendendoli perfetti anche per chi segue dei regimi alimentari controllati, in più aiutano la digestione ed ha proprietà drenanti e depurative.

Sembra che questo ortaggio fosse conosciuto già 3500 anni fa, utilizzatissimo in Grecia e nell’antica Roma, sembra che fosse usanza servirlo prima di offrire agli ospiti del vino non proprio di ottima qualità o aggiunto a ingredienti che avevano perso la loro “freschezza” per mascherarne l’odore, da qui deriva il termine “infinocchiare”

Per scegliere il finocchio perfetto vi basterà assicurarvi che sia liscio, senza le rughe tipiche dell’invecchiamento, ebbene si, anche gli ortaggi invecchiano con le rughe, le foglie devono apparire fresche, verdi brillanti e devono essere pesanti rispetto al loro volume, quelli che hanno una forma tondeggiante sono finocchi maschi e sono ottimi da mangiare crudi, mentre quelli più allungati sono femmine ed è preferibile cuocerli prima di consumarli.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

400 g Finocchi

4-5 pomodori secchi

4-5 filetti Acciughe sott’olio

1 Uovo

5 cucchiai Pangrattato

1 Mozzarella

Preparazione

Per preparare la ricetta dello sformato di finocchi pulite e affettate i finocchi e cuoceteli al vapore.

Tritate grossolanamente i finocchi e versateli in un piatto.

Aggiungete i pomodori e i filetti di acciughe che avrete precedentemente scolato dall’olio e tritato al coltello.

Aggiungete l’uovo e il pangrattato.

Mescolate bene fino ad ottenere un composto abbastanza sodo

Ungete ogni singola cocotte e aggiungete un cucchiaio di composto.

Aggiungete dei tocchetti di mozzarella e ricoprite con dell’altro impasto di finocchi e pomodori.

Spolverate la superficie degli sformati con del pangrattato e infornate a 180° per circa 15 minuti.

Servite gli sformati ancora tiepidi.