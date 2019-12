Gli shortbread di Natale sono dei biscotti tipici della tradizione scozzese, ricchi di burro e molto friabili.

Sono dei biscotti perfetti da regalare a Natale, che si mantengo a lungo fragranti come appena fatti proprio grazie all’alta presenza di burro nella ricetta.

Solitamente si fanno a forma rettangolare, ma per Natale “vestiteli” a festa usando le formine che più amate.

Per realizzare gli shortbread avete bisogno di solo 3 ingredienti:farina, burro e zucchero; semplicissimi da fare e buonissimi!

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

300 g Farina 00

100 g Zucchero A Velo

250 g Burro

1 pizzico Sale

1 scorza grattugiata Limone (opzionale)

Preparazione

Per preparare la ricetta degli shortbread di Natale mescolate la farina con lo zucchero ed il sale.

Unite al composto il burro a pezzetti ed iniziate a mescolare velocemente con le punta delle dita delle mani; avrete un composto di briciole.

Lavorate il composto fino ad formare un panetto.

Avvolgetelo nella pellicola alimentare e fate riposare in frigo per almeno 30 minuti.

Stendere l’impasto su di un piano infarinato e tagliate i biscotti nelle forme che desiderate.

Metteteli su di una teglia ricoperta con carta forno e mettete in frigo fino a quando il forno non raggiunge la temperatura.

Fate cuocere in forno preriscaldato a 160° per circa 12-15 minuti fino a quando non sono ben dorati. Fateli raffreddare su di una gratella.

Note:

Se non volete impastare a mano usate il mixer in questo modo: inserite farina, zucchero e burro morbido a pezzetti, azionate la macchina e lavorate per pochi minuti fino a quando non avrete un bel panetto.

Prima di infornare i biscotti mettete la teglia in frigo in questo modo mantengono bene la forma.