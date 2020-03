Gli smoothies alla frutta sono bevande cremose molto aereate, non a caso smooth in inglese significa proprio leggero, e freddissime a base di frutta o verdura e soprattutto tanto ghiaccio, si possono arricchire con l’aggiunta di latte vegetale, come il latte di soia, di mandorla, di riso, di cocco, di avena e addolciti con miele, sciroppo d’agave, zucchero di canna e integrati con semi come i semi di lino e frutta secca.

La differenza tra gli smoothies e i classici frullati (o milk shake se vogliamo rimanere anglofoni) e gli estratti è proprio nella ricetta con cui si preparano, qui non troviamo yogurt né latte, come avviene nel milk, appunto, shake, può essere aggiunto qualche cucchiaio di yogurt o latte vegetale al massimo ma niente latte vaccino e non è un gelato, perché qui il ghiaccio è tritato insieme alla frutta e non mantecato con essa.

Nel caso poi lo confondeste con un estratto, siete fuori strada, qui viene utilizzata tutta la frutta o verdura che sia e non vengono separate la parte liquida e quella solida come invece accade appunto per gli estratti.

Sono dei concentrati vitaminici, colorati e buonissimi, perfetti in ogni momento della giornata, che sia un break una colazione o una merenda, noi nè abbiamo provati 6 tipi diversi, ovviamente il consiglio è di adattare il vostro smoothies alla frutta di stagione, avrà un contenuto di sali minerali e vitamine maggiori e il vostro corpo ringrazierà.

Tempo di preparazione

20 minuti

Dosi per

12 Persone

Ingredienti

1. Per lo smoothie fragole e cocco

200 g Fragole

120 ml Latte Di Cocco

2 cucchiaini Miele

2 cubetti Ghiaccio

2. Per lo smoothie all’albicocca e pesca

100 g Albicocche

100 g Pesche Noci

2 gocce Estratto Di Vaniglia

120 ml Latte Di Riso

2 cucchiaini Sciroppo d’Agave

2 cubetti Ghiaccio

3. Per lo smoothie alla banana e cannella

200 g Banane

120 ml Latte Di Mandorla

1 pizzico Cannella in polvere

2 cucchiaini Miele

2 cubetti Ghiaccio

4. Per lo smoothie fichi e zenzero

200 g Fichi

120 ml Latte Di Cocco

1 pizzico Zenzero in polvere

2 cucchiaini Miele

3 cucchiaini Cioccolato Codette

2 cubetti Ghiaccio

5. Per lo smoothie lamponi e mandorle

250 g Lamponi Freschi (poi surgelati)

100 ml Latte Di Mandorla

2 cucchiai Zucchero Di Canna

3 cucchiaini Zucchero Codette colorate

6. Per lo smoothie ai mirtilli

250 g Mirtilli freschi (poi surgelati)

100 ml Latte Di Cocco

2 cucchiaini Zucchero Di Canna

Preparazione

Per preparare la ricetta degli smoothies alla frutta lavate e tagliate a pezzi i frutti dello smoothie che avete scelto di realizzare, togliete la buccia (se volete).

Mettete nel frullatore la frutta, il miele o lo zucchero a seconda della ricetta e il latte, azionate e in pochi minuti avrete un nettare fresco e saporito per dissetarvi e integrare con vitamine e sali minerali la vostra dieta.

Vi consigliamo di assaggiare lo smoothie prima di versarlo in modo di aggiungere frutta, zucchero o liquidi, a seconda dei vostri gusti.

Dopo aver versato nei bicchieri decorate con le codette di zucchero o cioccolato o un pizzico di cannella a seconda della ricetta e servite.

Note

Le dosi di ogni smoothie sono per 2 bicchieri.

Potete utilizzare la frutta tagliata in piccoli pezzi e congelarla, frullandola direttamente senza alcuna ulteriore aggiunta di ghiaccio.