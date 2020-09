I sofficini fatti in casa, sono facilissimi da preparare e gustosissimi, pochi ingredienti e pochi passaggi, per avere un prodotto molto simile a quello che si compra al supermercato, ma perfino più buono.

Una ricetta che fa impazzire sia grandi che bambini e che potete personalizzare a vostro piacimento, la versione che vi proponiamo è quella classica con pomodoro e formaggio, ma potete benissimo farcirli secondo i vostri gusti.

I sofficini hanno fatto la loro comparsa nella grande distribuzione a metà degli anni settanta, presentati come un’autentica rivoluzione nel campo dei surgelati, hanno effettivamente conquistato il palato di grandi e bambini, che invano hanno affondato la forchetta nella speranza di vedere il famoso sorriso della pubblicità-

La prima ricetta prevedeva una farcitura al formaggio e da allora si sono susseguite mille varianti, adatte a tutti i gusti, fino ad arrivare agli anni 2000 quando arrivano quelli a doppio ripieno e poi ancora quelli ispirati alla tradizione culinaria nostrana, supplì, crocchè, perfino i sofficini pizza, ad oggi li troviamo in formati normali, mignon da aperitivo, ce n’è veramente per tutti i gusti, ma in fondo altro non sono che delle crepes, leggermente più spesse, farcite e poi fritte, quindi, nonostante la formula sia tuttora segretissima, si può tentare di riprodurli in casa e questi che vi proponiamo oggi, vi assicuriamo, sono praticamente identici agli originali.

Durata

Tempo di preparazione: 60 minuti

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 80 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

220 grammi di latte

200 grammi di Farina 0 setacciata

30 grammi Burro

8 cucchiaini Polpa Di Pomodoro

8 cucchiaini Besciamella

Scamorza fresca q.b.

Sale q.b.

di olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione

Per preparare la ricetta dei sofficini fatti in casa, setacciate la farina e mettetela da parte. In un tegame, portate a bollore il latte con il burro , regolate di sale.

Raggiunto il bollore, togliete la pentola dal fuoco ed aggiungete tutta la farina setacciata. Mescolate con energia il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto.

Trasferitelo su un piano di lavoro leggermente infarinato e fate intiepidire. Lavorate il composto fino a renderlo liscio, lasciatelo riposare per circa 30 minuti coperto da un canovaccio pulito.

Trascorso il tempo, infarinate il piano lavoro e dividete l’impasto in 8-10 palline.

Stendetele con il mattarello e con un coppa-pasta ( noi abbiamo usato uno stampo da panzerotti dal diametro di 13 cm); procedete allo stesso modo con le altre palline.

Farcite le sfoglie a piacere , noi abbiamo utilizzato 1 cucchiaino di pomodoro, 1 di besciamella e qualche cubetto di scamorza fresca tagliata a dadini.

Spennellate i bordi con un po’ di acqua e chiudete ogni sofficino dando la forma di mezzaluna , sigillate bene i bordi.

Una volta terminato l’impasto, preparate due piatti. In uno sbattete l’uovo con un pizzico di sale e nell’altro versate il pangrattato. Passate i soffici prima nell’uovo e poi nel pangrattato.

Sistemate i sofficini su una teglia rivestita con carta forno, irrorateli con un filo di olio extravergine d’oliva e cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 15/20 minuti circa .