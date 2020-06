Il sorbetto al limoncello è fresco, dissetante ed è ideale per chiudere un pasto perché ha anche un potere digestivo.

La preparazione di questa ricetta è semplice, basterà preparare uno sciroppo di acqua e zucchero con l’aggiunta di limoncello.

Perfetto sia d’estate che d’inverno, quindi se volete a casa un sorbetto come quello del ristorante non vi resta che seguire la ricetta.

Dimenticate la gelatiera per questa volta non vi serve altro che un contenitore adatto al freezer.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo totale: 5 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

500 ml Acqua

200 g Zucchero

100 ml Limoncello

1 Albume

Preparazione

Per preparare la ricetta del sorbetto al limoncello, in un pentolino versate l’acqua e lo zucchero, mescolate e portate a ebollizione.

Lasciate raffreddare lo sciroppo.

Una volta freddo aggiungete il limoncello.

Trasferite il liquido in un contenitore e conservatelo in freezer per almeno 8 ore.

Grazie all’alcool del limoncello il composto non diventerà mai completamente ghiacciato.

Al momento di utilizzarlo passate il composto nel frullatore in modo da raffinarlo e aggiungete subito dopo a mano l’album montato a neve.

Versate il limoncello in dei bicchieri tipo flûte e guarnite con della menta se lo desiderate.