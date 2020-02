Sono il dolce di carnevale più diffuso in Italia, le ho sentite chiamare con decine di nomi differenti: bugie, frappe, galani, chiacchiere, lattughe, nel gardesano, si chiamano sossole di carnevale.

Quella che proponiamo è un’antica ricetta delle sossole, presa dal ricettario delle bisnonne, quindi risalente agli inizi del novecento.

Le sossole venivano fritte nello strutto noi abbiamo optato per una versione “light”, nel senso di alleggerita, al forno.

Il risultato non è lo stesso in quanto le sossole al forno rimangono meno saporite e fragranti rispetto a quelle fritte, ma sono comunque un’ottima soluzione per chi è a dieta o non può mangiare fritti e non vuole rinunciare a questo dolce di carnevale della tradizione italiana.

Le sossole della bisnonne sono diverse da quelle che si acquistano oggi, in genere molto unte e dolcissime, infatti contengono poco burro e la ricetta non prevede l’utilizzo del lievito e dello zucchero nell’impasto.

In quel periodo chi viveva in campagna aveva a disposizione uova, farina, vino ma in genere cercava di utilizzare poco zucchero, che costava molto, proprio per questo i dolci e le torte delle bisnonne ne contengono sempre poco, in particolare la ricetta delle sossole non ne prevede l’impiego nell’impasto, ma solo una leggera spolverizzata da aggiungere una volta cotte.

Tempo di preparazione

25 minuti

Tempo di cottura

10 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

250 g Farina

40 g Burro

4 Tuorli d\’Uovo

2 cucchiai Vino Bianco

1 cucchiaio Grappa

1 pizzico Sale

1 cucchiaio Zucchero per l’impasto

q.b. Zucchero Semolato o a velo da spolverizzare

Preparazione

Per preparare la ricetta delle sossole di carnevale fate sciogliere il burro, versate tutti gli ingredienti in una ciotola capiente e amalgamate bene a mano o con la planetaria, inizialmente l’impasto sembra piuttosto consistente, ma mescolando pian piano si ammorbidisce.

Stendete la sfoglia molto sottile con un mattarello o se preferite con la macchinetta per tirare la pasta.

Tagliate con un tagliapasta o una rotella tagliapizza in tanti rettangoli la sfoglia e disponeteli su di una teglia ricoperta di carta forno.

Infornate a 180° C e cuocete fino a quando si gonfiano e assumono una colorazione dorata, circa 10/15 minuti.

Togliete le sossole dal forno, fatele raffeddare su di una griglia e spolverizzatele di zucchero semolato o se preferite di zucchero a velo.