Gli spaghetti bottarga e limone sono un primo piatto dal gusto intenso e deciso, nel nostro caso lo abbiamo reso più amabile grazie alla dolcezza dello scalogno e alla freschezza della scorza di limone.

E’ una ricetta da tenere presente per una cena tra amici, ma anche per un occasione più importante vista la prelibatezza degli ingredienti, non dimentichiamoci però che può essere preparato veramente in pochi minuti, perciò rimane pur sempre un salvacena d’eccezione.

Ovviamente vista la semplicità di questa ricetta, una condizione essenziale è che gli ingredienti siano di ottima qualità, la bottarga ma anche il limone, che deve essere rigorosamente biologico e non trattato.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

14 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

320 g Pasta Tipo Spaghetti

100 g Bottarga

2 Scalogno

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

1 Limone scorza grattugiata

q.b. Prezzemolo

q.b. Pepe Nero

q.b. Sale Fino

Preparazione

Per preparare la ricetta degli spaghetti con bottarga e limone pulite e tritate finemente gli scalogni.

In una padella mettete abbondante olio extravergine di oliva e aggiungete gli scalogni.

Salate e cuocete a fiamma bassa per 5 minuti.

Sbucciate la bottarga, tagliatela in modo sottile e tenetela da parte.

Lavate bene un limone non trattato e grattugiate la scorza.

Versate la pasta cotta al dente nella padella con gli scalogni, saltate un paio di minuti quindi spegnete la fiamma.

Aggiungete la bottarga, la scorza di limone e il prezzemolo tritato finemente e servite subito.