Lo spezzatino di agnello con verdure è un modo alternativo per cucinare uno dei piatti tipici della Pasqua, l’agnello al forno appunto, di solito accompagnato con patate come tradizione comanda, la cottura in forno è senza dubbio la più semplice, in questo modo la carne non si “lessa” ma si rosola, creando così una crosta croccante fuori e un interno decisamente tenero, grazie ai succhi trattenuti durante la cottura.

Con il metodo che vi proponiamo in questa ricetta e con l’aggiunta di abbondanti verdure, la carne rimarrà morbida e saporita, regalandovi un piatto ricco di colore perfetto per la tavola delle feste e davvero facilissimo da preparare.

Il segreto perché venga perfetto è condirlo in abbondanza di profumi e odori, senza avere restrizioni nell’aggiunta di olio.

L’agnello arrosto è un piatto che arriva dalla tradizione pastorale ed è presente in ogni regione in una variante diversa, di solito si utilizza la coscia o la spalla, in alcune ricette viene utilizzato il carrè, ma la vera differenza la fanno le spezie che vengono utilizzate per aromatizzarlo.

La tradizione di consumare l’agnello durante le festività Pasquali deriva in realtà dalla Pesach o Pasqua ebraica, che annoverava un vero comandamento a riguardo, il quattordicesimo giorno del mese ebraico di Nisan infatti bisognava offrire l’agnello e consumare quella stessa notte il sacrificio di Pesach, ma anche nella tradizione Cristiana l’agnello ha un significato tutt’altro che irrilevante, per la religione cristiana infatti l’agnello è il simbolo del sacrificio per eccellenza ed è più volte menzionato, nell’Esodo ad esempio Dio chiede a Mosè ed Aronne di procurarsi un agnello per famiglia e di prepararlo arrosto, non crudo, né lesso né bollito, per consumarlo la sera.

L’agnello è poi simbolo di innocenza e fragilità della vita, il candore per eccellenza, che veniva donato al Dio come la cosa più preziosa che si possedesse.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

1,5 ore

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

1 kg Agnello spalla di agnello tagliata a pezzi

4 Patate

5 Funghi champignon

1 Cipolla

2 Carote piccole

1 Limone bio non trattato

Olio Extravergine D’Oliva

Sale fino

Pepe Nero

Rosmarino

Preparazione

Per preparare la ricetta dello spezzatino di agnello con verdure, in una ciotola mettete la carne e conditela con abbondante olio, sale e pepe.

Lavate, pelate e tagliate tutte le verdure a pezzi grossolani.

Condite le verdure con olio sale e pepe abbondantemente, mettete tutto su una placca rivestita con carta da forno e grattugiate la scorza del limone.

Cuocete a forno caldo statico a 200°C con del rosmarino in superficie per 1 ora e mezza circa.