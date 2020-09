Lo stoccafisso al forno con finocchi brasati, è un secondo piatto sfizioso, alla base, i finocchi brasati in padella, poi lo stoccafisso e del pane profumato che richiama i sapori delle colline romagnole.

Una ricetta semplicissima, ancora di più nella nostra versione, in cui abbiamo utilizzato uno stoccafisso già ammollato e pronto all’uso, nel caso sceglieste diversamente ricordate di effettuare un ammollo preventivo, per ottenere un baccalà morbido e saporito.

Questo piatto è pronto in pochissimo tempo ed è perfetto per le cene dei giorni feriali, in cui il tempo per cucinare è sempre limitato, un modo alternativo per unire il gusto sapido del pesce a quello più delicato ma inconfondibile dei finocchi, è un piatto ricco di erbe aromatiche e profumi che riescono a far risaltare il gusto d’eccellenza dello stoccafisso rendendolo perfetto come secondo o come antipasto, se servito monoporzione, per una cena importante.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di preparazione: 25 minuti

Tempo totale: 190 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 g Stoccafisso già ammollato

100 g Pangrattato

2 Finocchi

10 g Burro (o olio)

5 g Parmigiano Reggiano

6-7 Capperi

Olio Extravergine D’Oliva

Pepe Nero

Sale Fino

Timo

Prezzemolo

Rosmarino

Salvia

Aglio

Preparazione

Per preparare la ricetta dello stoccafisso al forno con finocchi brasati, lavate e pulite bene i finocchi, mettete lo stoccafisso in un piatto con della carta assorbente.

Tagliate a fette spesse circa mezzo cm i finocchi. Fateli rosolare in una pentola larga con abbondante olio (quando la pentola è ben calda) devono soffriggere per 10 minuti circa, appena si ammorbidiscono ed iniziano a dorare potete toglierli e metterli sopra della carta assorbente.

Tritate al coltello tutte le erbe aromatiche finemente ed incorporatele al pangrattato con abbondante olio, sale e l’aglio, mischiate bene poi togliete l’aglio per evitare che rimanga nelle pietanza.

In una placca rivestita con carta da forno adagiate i finocchi con sopra un piccolo cubetto di burro (o un filo di olio), sale fino, pepe nero e poco parmigiano.

Mettete sopra lo stoccafisso e coprite con abbondante pangrattato profumato.

Cuocete in forno caldo a 180°C per 15 minuti circa, quando il pane diventa dorato ed il pesce morbido è pronto, negli ultimi 5 minuti se mettete il programma ventilato il pane si gratina meglio e viene più croccante. Aggiungete i capperi prima di servire.