Gli straccetti di pollo con carciofi, aromatizzati al limone, sono un secondo piatto leggero e sano, facile e veloce da preparare ma al tempo stesso molto saporito e sfizioso.

Grazie alla marinatura a base di olio, limone, pepe nero e curcuma, il pollo in questa ricetta resterà morbido e gustoso e i carciofi, tagliati sottilissimi e aggiunti anch’essi alla marinata, completeranno perfettamente il piatto.

Questa ricetta è un vero salva-cena, potete preparare la marinata in anticipo e lasciare il pollo a marinare all’interno di un sacchetto per alimenti ben chiusi, per poi cuocere tutto in padella al momento di servirlo.

Se preferite, potete sostituire i carciofi con i finocchi, con le zucchine o con la verdura che preferite!

In soli 10 minuti porterete a tavola degli straccetti davvero sfiziosi, saporiti e leggeri…assolutamente da provare!

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

5 Petti di Pollo

3 Carciofi

4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 Limone la scorza grattugiata e il succo

Sale

Pepe Nero

1/2 cucchiaino Curcuma in polvere

Preparazione

Per preparare la ricetta degli straccetti di pollo con carciofi, in una terrina, preparate la marinata emulsionando l’olio con il succo di limone, il sale, il pepe e la curcuma.

Tagliate i petti di pollo a straccetti con un coltello affilato o con le forbici, seguendo le venature della carne e ponetelo nelle marinata.

Pulite i carciofi eliminando la parte più dura del gambo, la cima e le foglie esterne, tagliateli a metà, rimuovete anche la barbetta e poi tagliateli in quarti.

Man mano che pulite i carciofi metteteli a bagno in acqua e limone per non farli ossidare.

Puliti i carciofi, tagliate ogni quarto in 5-6 listarelle sottili e poneteli nella marinata con il pollo.

Aggiungete anche la scorza di limone grattugiata e girate bene il tutto più volte, coprite con pellicola e fate riposare in frigo per almeno mezz’ora (più tempo li farete riposare e più gli straccetti saranno saporiti).

Riscaldate un’ampia padella antiaderente e quando sarà ben calda aggiungete tutto il contenuto della terrina: pollo, carciofi e marinata.

Fate cuocere il pollo a fiamma moderata per 10 minuti girandolo di tanto in tanto.

Dopo 10 minuti il sughetto si sarà ridotto e sarà più cremoso, il pollo inizierà a dorare. A questo punto spegnete e servite ben caldo.

Note

Potete preparare la marinata in anticipo ma vi consiglio di cuocere e gustare il pollo al momento per evitare che si secchi.