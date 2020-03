Piatto di origine araba, il tajine di pollo e verdure è un pietanza tipica della cucina del Nord Africa, diffusissimo in particolare nel Marocco.

Questa è una ricetta relativamente facile a assolutamente completa, pochi ingredienti, proteine e tante verdure, potete accompagnare questo tajine di pollo e verdure con cous cous o pane pita e rendere così la vostra cena completa.

Il tajine prende il nome dal tradizionale tegame utilizzato per la sua cottura: un utensile in terracotta smaltata composta da due parti, una inferiore piatta con bordi bassi e una superiore a forma conica.

Questo particolare tegame durante la cottura permette di mantenere all’interno tutti i succhi e i profumi, regalando alla carne una particolare morbidezza e all’intera pietanza un sapore più netto e una maggiore intensità aromatica.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

90 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

1 kg Petto Di Pollo

2 Porri

3 Carote

2 Melanzane

1 spicchio Aglio

1 cucchiaino Zenzero in polvere

1 cucchiaino Paprika dolce in polvere

1 cucchiaino Cannella in polvere

1 cucchiaino Cumino in polvere

1 cucchiaino Curcuma in polvere

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 Limone

150 ml Brodo di verdure

qualche fogliolina Coriandolo (o prezzemolo)

Preparazione

Per preparare la ricetta del tajine di pollo e verdure mettete un cucchiaio di olio nella tajine e fate rosolare per qualche minuto il petto di pollo tagliato a pezzetti. Poi mettetelo da parte, in un piatto.

Tagliate i porri a rondelle, versateli nella tajine con un altro cucchiaio di olio extravergine di oliva e fateli cuocere per un paio di minuti.

Aggiungete le carote tagliate a fiammifero e le melanzane a dadini e cuocete ancora per qualche minuto.

Unite le spezie, che avrete sciolto in un po’ di brodo, mescolate bene e cuocete per altri 2 minuti.

Aggiungete il petto di pollo, versate il restante brodo di verdure e portate a bollore.

Dopo 10 minuti unite il limone che avrete ricoperto con del sale. Abbassate il fuoco, coprite e fate cuocere per circa 1 ora.

Completate con qualche fogliolina di coriandolo (o prezzemolo) spezzettate grossolanamente e servite.