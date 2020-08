La tartare con cipolla rossa di tropea è un’interpretazione della versione francese di questo piatto, un condimento al naturale della carne con solo olio e sale, evitando il limone che va a coprire troppo il sapore della carne, in abbinamento qualche verdura croccante, un’emulsione di acciuga e delle cipolle rosse di Tropea che portano una nota agrodolce.

Una ricetta semplice ma in cui i sapori vengono armonizzati alla perfezione e in cui la qualità della materi aprima gioca un ruolo ovviamente fondamentale.

La bistecca alla tartara è una preparazione tipicamente francese ma è diventata un classico nella cucina internazionale; ha delle regole da rispettare e, in particolare, quella che la carne deve essere “battuta”, sminuzzata finemente, a coltello.

Questa lavorazione, a differenza della macinatura della carne, dà un risultato decisamente superiore: innanzitutto la consistenza è molto più morbida e vellutata, i succhi della carne non vanno persi e poi mantiene alti i valori nutrizionale, in quanto la carne non si scalda.

Per la tartare è necessario procurarsi, dal proprio macellaio di fiducia, un pezzo di carne di primissima qualità e freschezza: perfetto un taglio di scamone o di lombata magra.

La ricetta francese prevede un condimento a base di olio, sale e limone, e poi si personalizza con ingredienti diversi, come la salsa worcestershire, senape e si accompagna con un tuorlo d’uovo crudo. Spesso viene guarnita con capperi, prezzemolo e cipolle.

La tartara è piatto freddo raffinato e prelibato, senza dubbio un piatto perfetto per una cena estiva, per una serata da condividere in allegria con cari amici o in famiglia.

Ricordatevi di togliere la carne a dal frigo circa 15 minuti prima di portarla in tavola.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

150 g Carne bovina scamone

20 g Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

q.b. Pepe

q.b. Erba Cipollina

2 Ravanelli rossi

½ Cipolla rossa di tropea

2 cucchiai Aceto di vino rosso

q.b. Capperi o cucunci

q.b. fiore Erba Cipollina e fragoline di bosco per la decorazione

Per l’emulsione

100 g Acciughe

80 g Olio Extravergine D’Oliva

50 g Scalogno

80 g Maionese

q.b. Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta della tartare con cipolla rossa di tropea, tritate al coltello molto finemente la carne e poi mettetela in un contenitore di vetro con l’olio, l’erba cipollina tritata, il sale e il pepe.

Nel frattempo preparate la cipolla di tropea, tagliandola a fettine sottili e facendola sbollentare per pochissimi minuti in acqua e aceto. Scolatela e passatela in acqua fredda.

Sciacquate le acciughe, tritate lo scalogno e mettete il tutto in una ciotola; aggiungete la maionese e frullate il tutto facendo scendere a filo l’olio fino ad avere una bella crema.

Aggiungete alla tartare il ravanello tritato grossolanamente.

Mettete nel piatto la tartare aiutandovi con un coppapasta. Mettete sopra qualche filetto di cipolla rossa e decorate con una gemma di cappero, qualche fiore di erba cipollina e fragolina di bosco.