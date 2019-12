I tartufi al rum con uva passa e fava tonka sono deliziosi cioccolatini realizzati con cioccolato fondente o cioccolato al latte, perfetti da offrire ai vostri ospiti o da regalare a Natale o in qualsiasi altra occasione.

I tartufi possono avere vari tipi di coperture con cocco grattugiato, granella di pistacchi, nocciole e cacao e possono essere aromatizzati in svariati modi, insomma sono ricette totalmente personalizzabili a nostro gusto.

Questa ricetta ha un gusto deciso conferito dalla presenza del rum che viene esaltato dal cioccolato fondente al 70% e dall’aroma della fava tonka il cui profumo a metà strada tra vaniglia e mandorla si sposa perfettamente con il cioccolato.

Ad ogni piccolo morso assaporerete tutta la golosità del cioccolato, come una dolce coccola.

Tempo di preparazione

15 minuti

Dosi per

25 tartufi

Ingredienti

300 g Cioccolato fondente al 70%

100 ml Panna Fresca

40 ml Rum chiaro

40 g Uva passa

q.b. Fave Tonka grattugiata

100 g Cacao amaro

Preparazione

Per preparare la ricetta dei tartufi al rum con uva passa e fava tonka in una ciotola mettete l’uva passa e il rum e lasciate riposare per circa 30 minuti.

Tritate il cioccolato e mettete da parte, nel frattempo portate ad ebollizione la panna in un pentolino.

Versate la panna sul cioccolato tritato e mescolate sino a completo scioglimento di quest’ultimo.

Aggiungete l’uva passa con il rum e la fava tonka grattugiata, amalgamate bene. lasciate riposare a temperatura ambiente per 10 minuti dopodiché ponete in frigorifero per almeno 2-3 ore.

Trascorso questo tempo, aiutandovi con un cucchiaino, formate delle palline con il composto e poi passate nel cacao setacciato per una prima volta, poi mettete a riposare nuovamente in frigorifero e rispolverate per la seconda volta con il cacao.

Conservate in frigorifero in un contenitore a chiusura ermetica.

Note

Il composto va fatto riposare in frigorifero affinché diventi duro e quindi malleabile, quindi più rimane in frigorifero meglio è.