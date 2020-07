I tartufini cocco e cioccolato sono un dolcetto veloce e semplicissimo da preparare, potreste perfino farvi aiutare dai bambini per la loro preparazione e trasformare il tutto in un momento di gioco.

Una ricetta che richiede pochi ingredienti e poco tempo, un jolly perfetto se avete voglia di dolce ma non volete accendere il forno o aspettare troppo.

A chi non è capitato di fare programmi della giornata, minuziosi al limite della follia, scandendo ogni minuto della giornata, in genere il weekend, per riuscire a fare tutto quello che ci siamo prefissati in testa e puntualmente, riuscire a fare 1/5 delle cose che avevamo pensato?

Quante volte vi sarà capitato di dire: “ma si tranquilla ci penso io al dolce stasera, tanto volevo cucinare” e vi ritrovate alle sei di sera, che avete ancora un milione di cose da fare e del dolce neanche l’ombra?

Ecco per questa volta, almeno al dolce ci pensiamo noi, 10 minuti e siete salvi, almeno una cosa può essere depennata dalla lista.

Non ci sono insidie, nessuna difficoltà, in 10 minuti il dolce è pronto, se ne sta in frigorifero il tempo della cena e mette sempre d’accordo tutti i commensali!

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo totale: 10 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

200 g Biscotti Secco

50 g Burro

35 g Cacao Amaro

120 g Farina di Cocco

100 ml Panna Fresca

60 g Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta La ricetta dei tartufini cocco e cioccolato, tritate i biscotti con un cutter o inseriteli all’interno di un sacchetto per congelatore e passateci sopra con il mattarello.

In una ciotola, lavorate il burro morbido e lo zucchero a velo con le fruste elettriche, fino ad ottenere una crema, aggiungete a questo punto, i biscotti tritati, 75 g di farina di cocco, il cacao e la panna liquida, amalgamate il tutto con un cucchiaio, coprite con della pellicola e fate riposare 10 minuti in frigorifero.

Riprendete l’impasto, aiutandovi con un cucchiaino, prelevate un po’ del composto e formate delle palline con le mani, passate ogni pallina nella farina di cocco avanzata e rimettete in frigorifero a riposare per almeno 3 ore prima di servire.