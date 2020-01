Se siete alla ricerca di un primo piatto semplice da fare ma gustoso e saporito, ideale da portare a tavola quando c’è tanta gente o si riunisce la famiglia, il timballo di riso al forno è ciò che fa al caso vostro!

Una ricetta speciale e buonissima perfetta per chi deve organizzare un pranzo e vuole giocare in anticipo per potersi dedicare ad altro.

Il timballo di riso al forno poi può sicuramente diventare una ricetta furba perché è buono e saporito con qualunque cosa voi vogliate metterci dentro, risulta un gran piatto di riciclo infatti quando si vuole far fuori qualche avanzo che staziona nel frigorifero.

Salumi, formaggi, o perché no anche del ragù avanzato ci stanno benissimo!

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

40 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

500 g Riso

1 Passata Di Pomodoro

200 g Piselli in barattolo

200 g Prosciutto Cotto

50 g Parmigiano grattugiato

250 g Provola

1 Cipolla

1 Aglio

2 Uova

Basilico

Olio Extravergine D’Oliva

Sale Fino

Pepe

Pangrattato

Preparazione

Per preparare la ricetta del timballo di riso al forno per prima cosa cuocete il riso per il tempo riportato sulla confezione, in acqua bollente e salata, quindi scolatelo.

Mentre il riso cuoce e si raffredda, preparate un sughetto di pomodoro facendo soffriggere olio e aglio e poi aggiungendo una passata di pomodoro.

Regolate di sale e aggiungete qualche foglia di basilico. Cuocete a fiamma bassa per 15 minuti.

In un pentolino da parte fate soffriggere in un filo di olio un po’ di cipolla, aggiungete poi il prosciutto tagliato a cubetti e dopo qualche minuto aggiungete i piselli sgocciolati. Aggiustate di sale e cuocete per 5 minuti.

Quando il riso sarà tiepido, così come le altre preparazioni, mescolate il tutto, aggiungendo anche due uova e il parmigiano grattugiato.

A questo punto ungete e spolverate con del pangrattato una teglia da forno.

Fate un primo strato di riso e aggiungete le fette di provola secca.

Fate un altro strato di riso e fate un altro giro di provola.

Completate con il riso rimasto, altri pezzetti di provola, un po’ di parmigiano e pepe se piace. Infornate a 180 gradi per circa 30 minuti in forno già caldo.

Sformate il vostro timballo di riso al forno e aspettate qualche minuto prima di tagliarlo a fette e servirlo.