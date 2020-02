Il tiramisù al cioccolato bianco è una rivisitazione del dolce italiano più famoso e amato nel mondo.

Questa ricetta è una versione paradisiaca, ideale per qualunque occasione ed è assolutamente perfetta come dessert per il pranzo della domenica oppure per una cena tra amici.

Questo fantastico dolce è facilissimo da preparare e sarà apprezzato da tutti, soprattutto dai più golosi!

Se preparate il Tiramisù al cioccolato bianco per una festa con i bambini, usate il caffè decaffeinato oppure il caffè d’orzo.

Sarà altrettanto squisito e potrà essere gustato senza riserve anche dai più piccoli della famiglia!

Tempo di preparazione

25 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

2 Tuorli d’uovo

1 Albume

2 cucchiai Zucchero

250 g Mascarpone

12-16 Savoiardi

100 ml Caffè amaro

50 ml Latte

200 g Cioccolato bianco

Preparazione

Per preparare la ricetta del tiramisù al cioccolato bianco preparate il caffè e lasciatelo raffreddare completamente.

Tagliate il cioccolato bianco a pezzetti piccoli.

Montate a neve ferma l’albume con un cucchiaio di zucchero.

Montate i tuorli con il rimanente cucchiaio di zucchero fino ad ottenere un composto gonfio e giallo chiaro.

Incorporate il mascarpone al composto di tuorli e zucchero e poi unite anche l’albume montato.

Mescolate delicatamente con una spatola, con movimenti dal basso verso l’alto per non smontare la crema.

Unite 2/3 del cioccolato tritato alla crema.

Mettete il caffè in una ciotola insieme al latte.

Sporcate di crema il fondo del contenitore che userete per il tiramisù.

Bagnate velocemente 1/2 dei savoiardi e allineateli sulla crema.

Ricoprite con metà della crema e poi fate un altro strato con i savoiardi e la rimanente crema.

Completate il dolce distribuendo il resto del cioccolato bianco sulla superficie.

Mettete in frigo a riposare per almeno 3 ore prima di servire.

Note

Volendo, potete tagliare a pezzetti metà del cioccolato bianco e sciogliere a bagnomaria il restante.

Unite il cioccolato sciolto e fatto intiepidire alla crema al mascarpone e usate quello tritato per guarnire la superficie del dolce.