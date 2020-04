Ideali per un brunch, uno snack oppure per un aperitivo tra amici, i toast alla francese con cotto e Lerdammer sono facili da preparare e si realizzano in pochi minuti: prendete del pane in cassetta, del formaggio (Leerdammer ma anche fontina o qualsiasi altro formaggio) e del prosciutto cotto, inzuppate nell’uovo e nel pan grattato, friggete per pochi minuti e avrete dei toast caldi, croccanti e golosissimi.

Una ricetta last minute capace anche di risollevare i pranzi o le cene più tristi, quelle fatte all’ultimo con il frigorifero praticamente vuoto.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

10 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

4 fette Prosciutto Cotto

4 fette Lerdammer

4 fette pancarré

1 Uovo

Pangrattato

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta del toast alla francese con cotto e Lerdammer, in una ciotola sbattere l’uovo con un pizzico di sale e pepe.

Tagliare il cotto e il leerdamer a fette.

Prendere una fetta di pane da toast, posizionare una fetta di cotto e una di leerdammer.

Inzuppare un toast nella ciotola con uovo, quindi sul pan grattato

Friggere in una padella con dell’olio entrambi i lati fino a farli diventare dorati.