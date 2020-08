La torta 10 cucchiai al cioccolato, è un classico delle “torte facili”, quelle che si impastano in una sola ciotola pesando gli ingredienti senza bisogno della bilancia ma, appunto, a cucchiaiate.

Una ricetta nata dall’esigenza di preparare dolci anche quando la bilancia manca, che sia in vacanza o per una temporanea mancanza di batterie nella vostra fidata pesatrice, un dolce che si può fare in tantissime varianti, aggiungendo frutta o vaniglia o spezie, o si può usare come base per riciclare il cioccolato rimasto a vagare in cucina da precedenti ricette, basterà tritare il cioccolato e aggiungerlo all’impasto per ottenere una versione della torta 10 cucchiai molto golosa, ricca e gustosissima.

Potete scegliere di spezzettare il cioccolato in modo grossolano per assaporarne la consistenza nella torta, oppure tritarlo finemente nel mixer, per amalgamare il tutto, il dolce sarà comunque buonissimo ma il risultato sarà diverso, nel primo caso i pezzi più grandi di cioccolato tenderanno a concentrarsi nella parte più bassa della torta formando una croccante crosticina sul fondo, mentre nel secondo, il cioccolato verrà amalgamato nell’impasto dando al dolce l’aspetto e il sapore più simile a una torta al cioccolato. A voi la scelta!

Un’altra accortezza da avere quando si prepara questo dolce è sulla dose di zucchero utilizzato, la ricetta ne prevede 10 cucchiai, ma potete assolutamente ridurla, specie se deciderete di utilizzare del cioccolato al latte.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 65 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

10 cucchiai Farina

8 cucchiai Zucchero

10 cucchiai Latte

10 cucchiai Olio di semi

10 g Lievito per dolci, circa 2 cucchiaini rasi o mezzo cucchiaio

2 Uova

100 g Cioccolato

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta 10 cucchiai al cioccolato, in una ciotola rompete le uova, versate lo zucchero e montate leggermente. Aggiungete il latte.

Aggiungete ora l’olio e mescolate bene. Inserite poi la farina e il lievito.

Tritate nel mixer il cioccolato oppure sbriciolatelo aiutandovi con il fondo di un bicchiere e aggiungetelo all’impasto. Infornate in una tortiera da 20 cm (foderata di carta forno o debitamente imburrata e infarinata) e cuocete a 180° per 35-40 minuti.

Decorate a piacere con ovetti confettati o anche con frutta fresca.