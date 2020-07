La torta alla nutella è un dolce semplicissimo, morbida e ricca di gusto è perfetta per la colazione o per una merenda golosa.

Una ricetta che nella lista della spesa vede solo 3, avete capito bene, solo 3 ingredienti, di cui ovviamente la famosa crema spalmabile, niente farina da aggiungere, niente latte né grassi, solo qualche uovo e un pizzico di lievito per dolci e sarete pronti ad infornare il vostro dolce.

La nutella è probabilmente la crema spalmabile più consumata al mondo, basti considerare che sembra se ne venda un vasetto ogni 2,5 secondi, l’OCSE l’ha persino definita “un prodotto esemplare nell’economia di globalizzazione”.

Questa felice invenzione nacque dopo la fine della Guerra mondiale, quando il prezzo del cacao era veramente troppo elevato e quindi un lusso per sole persone facoltose, fu allora che il pasticcere Pietro Ferrero ebbe l’idea di aggiungere alle creme di cioccolato un gran quantità di nocciole, diffuse nelle Langhe e con un costo decisamente più abbordabile, inizialmente si chiamava Giandujot, poi quasi vent’anni dopo il figlio Michele decise di modernizzare il nome unendo al suffisso nut (nocciola in inglese) il suffisso ella, a quel punto bisognava solo lanciarla sul mercato, erano gli anni ’60 e le tecniche di marketing non sembravano piacere ai Ferrero, che decisero di cambiare strategia offrendo assaggi gratuiti alle persone, un contatto diretto, certi del loro prodotto si presentavano al consumatore, accompagnata dal più classico degli abbinamenti, una fetta di pane, l’idea si rivelò vincente e nel giro di pochi giorni la Nutella cominciò a farsi strada nelle dispense degli italiani e nel loro cuore.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 25 MINUTI

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

3 Uova

250 g Nutella

1 cucchiaino Lievito per dolci

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta alla nutella in una ciotola rompete le uova a temperatura ambiente, con l’aiuto di una frusta elettrica montatele per 10 minuti.

Aggiungete la nutella con movimenti dall’alto verso il basso in modo da non sgonfiare il composto, la nutella va precedentemente ammorbidita a bagno maria o al microonde per circa 60 secondi.

Versate il composto in una tortiera circolare di 20 cm di diametro, che avrete precedentemente ricoperto di carta forno.

Cuocete la vostra torta 3 ingredienti alla nutella per 25 minuti a 175 °.