La torta alle nocciole con uva fragola è un dolce perfetto per la colazione, una deliziosa torta alle nocciole e uva fragola, un binomio davvero delizioso, nel giro di un’oretta avrete un dolce soffice dal gusto intenso di nocciola che si sposa con la dolcezza dell’uva.

Se non trovate l’uva fragola potete benissimo usare per questa ricetta un’altra varietà di uva rossa, meglio se con gli acini piccoli.

L’uva fragola, come suggerisce anche il nome, si caratterizza per il suo sapore dolce che ricorda vagamente quello delle fragole ed un profumo profondo ed intenso.

Le prime testimonianze di coltivazione di quest’uva dal gusto così caratteristico risalgono agli inizi dell’800 in Europa, sembra fosse molto utilizzata in Francia ed Italia intorno al 1820.

Questa tipologia di uva attualmente si può coltivare per il solo consumo da tavola e familiare, con dei limiti sulla quantità di viti che si possono piantare, non si possono produrre vini con quest’uva, ma al massimo distillato, il famoso vino fragolino, molto apprezzato, può essere prodotto solo per uso familiare o al massimo si può produrre menzionando sulla bottiglia che non si tratta di vino ma una bevanda a base di uva fragola, questo perché per le nostre leggi, si può chiamare vino solo quello derivato dalla vitis vinifera e quindi non quello della vitis lambrusca, da cui deriva appunto il fragolino.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 60 minuti

Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

100 g Farina 00

80 g Farina di nocciole

150 g Zucchero

40 g Olio Di Semi

1 Uovo

1 Yogurt bianco magro

1/2 bustina Lievito Per Dolci

100 g Acini D’Uva preferibilmente uva fragola

Granella Nocciole

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta alle nocciole con uva fragola, montate bene l’uovo con lo zucchero fino ad avere una bella crema chiara e soffice. Unite l’olio a filo continuando a montare.

Ora unite lo yogurt sempre continuando a montare. In una ciotola a parte unite le due farine setacciate, il lievito e il sale. Unite in tre riprese mescolando con una spatola dal basso verso l’alto.

Unite metà degli acini di uva precedentemente lavati e asciugati con carta assorbente. Versate in uno stampo imburrato e infarinato o ricoperto con carta forno.

A questo punto mettete altri acini sulla superficie e finite con la granella di nocciole.

Infornate a 170°C per circa un’ora fino a che uno stecchino non uscirà asciutto. Sfornate a fate raffreddare su una gratella.