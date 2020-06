La torta arancia e cioccolato è un dolce facile da fare, pochi ingredienti per avere una torta alta, soffice, leggera e totalmente vegan, perfetta per la colazione o per una merenda.

Questa ricetta infatti non prevede uova, latte né burro, ed è quindi adatta alle persone allergiche al lattosio e perfetta per chi segue una dieta vegana, la presenza dell’olio, emulsionato con il succo di arancia regala una sofficità e morbidezza unica alla torta, che si presta benissimo anche ad essere farcita, magari con una confettura di fragole o una marmellata di arance.

L’arancia è senza dubbio uno degli agrumi, insieme al limone, più utilizzato nei dolci, lascia un profumo e un sapore dolce e aspro allo stesso tempo che si sposa alla perfezione con moltissimi ingredienti, uno fra tutti il cioccolato, il connubio arancia, cioccolato fondente è probabilmente uno dei più antichi mai provati in pasticceri.

Dallo scorso anno a Valencia, a riprova di quanto sia amato nel mondo questo abbinamento, è stata prodotta e commercializzata perfino un’agrume con questo nome, un’arancia dalla buccia scura, color cioccolato dal sapore estremamente più dolce e con delle note che ricordano il cacao, nata come tentativo, l’arancia cioccolato viene ormai esportata dalla Spagna anche in Germania e in Italia, riscuotendo sempre più apprezzamenti ovunque.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

8 persone

Ingredienti

250 g Farina 00

125 g Zucchero semolato

30 g Cacao amaro in polvere

7 g Lievito istantaneo

60 g Cioccolato fondente

200 ml Arance spremuta

60 ml Acqua

50 ml Olio di semi

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta arancia e cioccolato tagliate a metà le arance e spremetele con uno spremiagrumi.

Emulsionate insieme arancia, olio e acqua in una ciotola con l’aiuto di una forchetta.

Unite lo zucchero e fatelo sciogliere leggermente.

Setacciate insieme farina, cacao e lievito.

Mescolate tutti i composti insieme con una spatola.

Tagliate a pezzettini il cioccolato e unitelo al composto, mescolate e versate il tutto in una tortiera a cerniera, imburrata e infarinata, da 18 cm.

Infornate per 35/40 minuti a forno preriscaldato statico. Fate la prova stecchino prima di toglierla dal forno.