La torta autunnale nocciole e frutti di bosco è una torta da forno ideale per la prima colazione o per la merenda, provatela tiepida con una cucchiaiata di panna acida o yogurt greco, buona e soffice anche il giorno dopo.

Una ricetta che gioca sul”equilibrio di sapori, le nocciole aromatiche e croccanti sono un ingrediente perfetto, dal sapore deciso e rustico, le mele adatte a dolci semplici e casalinghi ma mai banali ed infine frutti di bosco asprigni sono come piccole perle colorate all’interno di questo dolce.

Abbiamo deciso di utilizzare le nocciole sia al naturale che tostate e ridotte in farina, la tostatura intensifica il sapore delle nocciole regalando al dolce il suo gusto inconfondibile, questo frutto ha rivestito da sempre un ruolo importante nella cultura contadina e non solo, un raccolto abbondante era segno di fertilità per la famiglia che le coltivava e i rabdomanti usavano i rami di quest’albero per cercare un altro bene prezioso, l’acqua, veniva utilizzato anche in medicina, tanto che il simbolo del dio Esculapio, dio della medicina appunto è proprio un ramo di nocciolo con due serpenti attorcigliati, simbolo anche degli attuali farmacisti, la sua corteccia, ricca di tannino e con proprietà astringenti, veniva usata per decotti o impacchi da applicare per le vene varicose, fiori e foglie, una volta essiccati venivano impiegati come regolarizzatori dell’intestino e purificatori dell’apparato cardiovascolare, i frutti venivano ridotti in polvere ed utilizzati per curare le bronchiti, oltre che per le creme delle dame dell’800, l’olio di nocciola veniva perfino utilizzato per combattere la calvizie e il verme solitario e per non buttare via proprio niente, con il legno del nocciolo veniva prodotta la carbonella che mischiata poi allo zolfo e al salnitro formava la polvere pirica.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di preparazione: 40 minuti

Tempo totale: 55 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

150 g Farina 00 autolievitante

190 g Nocciole sgusciate senza pellicina

150 g Burro a temperatura ambiente

2 Uova

1 pizzico Sale

100 g Zucchero Semolato

150 g More mirtilli e lamponi

1 Mela

Zucchero A Velo per spolverare

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta autunnale nocciole e frutti di bosco, tostate nel forno le nocciole. Polverizzatene 150 g nel mixer insieme a 50 g dello zucchero.

Montate con le fruste elettriche il burro con lo zucchero fino a formare una crema, unite le uova una alla volta continuando a montare il composto.

Aggiungete la farina col pizzico di sale, mescolando con una spatola e infine la farina di nocciole.

Preriscaldate il forno a 180° modalità statica.

Imburrate e infarinate una tortiera a cerchio apribile diametro 18.

Versate la metà del composto.

Distribuite sopra la mela sbucciata e tagliata a dadini e i frutti di bosco lavati e asciugati.

Ricoprite col resto del composto e pareggiatelo col dorso di un cucchiaio.

Spargete sulla superficie il resto delle nocciole, alcune tagliate a metà, altre tritate grossolanamente.

Infornate e cuocete per 35-40 minuti. Se la torta tende a colorire troppo copritela con un foglio di alluminio.

Sfornatela e lasciatela raffreddare. Spolveratela di zucchero a velo.