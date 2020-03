La torta di mele a raggi è un classico dei comfort food, un impasto semplice, senza grassi aggiunti, né burro né olio, solo zucchero latte farina, uova e tante mele, perfetta per una colazione sana e leggera, ma anche con un bel tè fumante a merenda non scherza.

Una ricetta veramente semplicissima e persino light, cercate di utilizzare mele di diversa tipologia ma comunque non farinose, per avere un mix di gusto e consistenze e se avete la fortuna di aver trovato delle mele non trattate non eliminate la buccia, oltre al lato estetico, che ringrazierà, manterrete anche molte delle vitamine contenute solo nella buccia.

Questa torta, grazie alla presenza delle mele nell’impasto resta umida e morbida e si conserva con tranquillità per 4/5 giorni, se riuscite a non finirla prima ovvio.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

25 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

200 g Farina 00

150 g Zucchero Semolato

2 Mele

2 Uova

100 g Latte

1/2 bustina Lievito per dolci

1 bustina Vanillina

Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta di mele a raggi lavate le mele, eliminate il torsolo e tagliatele a fettine sottili.

Battete a neve ferma gli albumi e metteteli da parte.

Lavorate anche i tuorli con lo zucchero fino a che risulteranno chiari e spumosi

Unite la farina setacciata miscelata con la vanillina e il lievito, alternandola con il latte.

Incorporate delicatamente anche gli albumi montati a neve.

Versate l’impasto in una tortiera diametro 24 imburrata e infarinata.

Distribuite le fettina di mela di taglio a raggiera su tutta la circonferenza e proseguite arrotolando le fettine in cerchio al centro.

Infornate in forno caldo a 180 gradi per 25 minuti.

Verificate l’avvenuta cottura infilzando la torta con uno stecchino, se esce pulito sfornate, se presenta parti di impasto proseguite ancora qualche istante la cottura.

Se vedete che la superficie colora troppo coprite con un foglio di alluminio alimentare.

Una volta fredda, spolverate la torta con lo zucchero a velo.