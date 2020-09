La torta di pere e yogurt è una torta sofficissima, priva di burro, ed è perfetta sia a colazione che a merenda.

Una ricetta perfetta per affrontare le fredde giornate autunnali che stanno per arrivare, il solo profumo che fuoriesce dal forno durante la cottura, migliore l’umore e rallegra anche le giornate più cupe.

Anche se, vi avvisiamo, sarà dura resisterle a non mangiarla fuori orario, impossibile provarci perché è arricchita di goloso cioccolato che tenta proprio tutti e in qualsiasi momento.

Lo yogurt nell’impasto permette alla torta di restare soffice per giorni, pur mantenendo un basso apporto calorico e cosa non da poco, permette di sostituire il burro con l’olio, senza perdere aroma e morbidezza, scegliete uno yogurt denso, più denso, aiuterà l’impasto ad amalgamarsi e a non risultare troppo liquido, questo non inficierà la cottura, che altrimenti sarebbe più lunga e rischierebbe di bruciare la base del dolce.

Per evitare invece che il cioccolato fondente si depositi in fondo alla torta, rischiando anche’esso di bruciarsi e regalare alla torta un retrogusto tutt’altro che piacevole, vi basterà infarinarlo leggermente, in modo che possa restare in alto ed amalgamarsi come deve, se invece volete evitare che in cottura si sciolga troppo, perché preferite sentire una parte croccante nel dolce allora non dovrete far altro che tagliarlo in pezzi e lasciarlo almeno 1 ora nel congelatore prima di preparare il dolce, in questo modo farà più difficoltà a sciogliersi del tutto e amalgamarsi con tutti gli ingredienti.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

250 g Farina 00

2 Uova

180 g Zucchero

2 Pere

1 bustina Lievito per dolci istantaneo

170 g Yogurt Greco bianco

80 ml Olio Di Oliva

100 g Cioccolato Fondente

1/2 Limone buccia grattata

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta di pere e yogurt, preriscaldate il forno a 180°.

Montate le uova con lo zucchero e fino a renderle chiare e spumose.

Aggiungete,mentre lavorate con le fruste elettriche o la planetaria,l’olio a filo,lo yogurt e la buccia del limone.

Fate incorporare per bene al composto di uova e zucchero.

Setacciate la farina e il lievito e aggiungete al composto. Lavorate con le fruste per amalgamare.

Tagliate una pera a tocchetti e il cioccolato grossolanamente e aggiungete all’impasto. Lasciate un po’ di cioccolato da parte.

Oliate e infarinate uno stampo da 22 cm e versate l’impasto. Sbucciate e tagliate a tocchetti la seconda pere e aggiungete in superficie spingendo qualche pezzo verso il fondo e lasciando in superficie il restante.

Aggiungete anche il cioccolato che avevate lasciato da parte,senza spingere sul fondo. Infornate a 180°, modalità statico, e per 50 minuti.

Sfornate e lasciate raffreddare. Spolverizzate con zucchero a velo prima di servire.