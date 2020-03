La torta di ricotta senza farina, è molto simile alla ricotta infornata siciliana, da cui trae ispirazione, un dolce semplice, con pochi ingredienti e ovviamente senza glutine, perfetto in ogni occasione per qualunque commensale.

Una ricetta dalle note agrumate tipiche della Sicilia, un dolce povero di origine contadina che trova però tutto il suo gusto nella ricotta che deve essere rigorosamente di pecora e ben lavorata con lo zucchero.

Si conserva per più giorni senza che perda la sua umidità. In questo caso abbiamo utilizzato il limone per aromatizzarla, ma è buonissima anche con l’arancia o una miscela di entrambi gli agrumi.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

35 minuti

Dosi

8 Persone

Ingredienti

350 g ricotta di pecora

2 uova

50 g Zucchero

50 g Fecola

60 g Panna Fresca

1 Limone

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta di ricotta senza farina per prima cosa montate i tuorli con lo zucchero e da parte montate gli albumi.

Quando saranno ben spumosi aggiungete anche la buccia del limone grattugiata e la vaniglia e la panna e mescolate ancora.

A questo punto incorporate anche la fecola di patate mescolando delicatamente.

In ultimo aggiungete anche gli albumi e mescolate dall’alto verso il basso.

Mettete il composto in una tortiera da 20 cm e infornate in forno già caldo 180 gradi per 35 minuti.

È pronta quando in cima si forma una bella crosticina.

Sformate a questo punto e aspettate che si raffreddi prima di tagliare e servire.