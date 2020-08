La torta di riso con verdure e prosciutto è un primo piatto davvero delizioso, facile da preparare ed è anche una ottima occasione per liberarci dalle verdure in frigo.

Per questa ricetta abbiamo scelto delle zucchine, patate e melanzane ma otterrete lo stesso risultato con altri ortaggi, come al solito nelle ricette di questo tipo potete dare spazio alla fantasia e assecondare i vostri gusti e la stagionalità, per avere un gusto più ricco e intenso.

Questa torta i ispira ad un’altra ricetta, ben più famosa e tipica della cucina napoletana, il sartù di riso, in questo caso condito con ragù, piselli, pancetta, funghi, fior di latte o provola, polpettine di carne, salsicce, uova sode e, fegatini di pollo come tradizione impone, una volta amalgamati bene tutti gli ingredienti viene infornato in uno stampo a ciambella e cotto fino a doratura, il piatto tipico delle feste e dei grandi avvenimenti.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

500 g Riso

2 Patate

2 Zucchine

2 Melanzane

50 g Parmigiano grattugiato

4 fette Prosciutto Cotto

100 g Formaggio Filante

Sale

Olio Di Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta di riso con verdure e prosciutto, bollite il riso come fate di solito.

Tagliate tutte e verdure a cubetti piccoli. Friggete le verdure in olio caldo. Salate le verdure durante la cottura. Condite il riso con le verdure e il parmigiano grattugiato. Imburrate e infarinate una teglia, meglio se a cerniera e di circa 28 cm.

Mettete metà del riso in teglia e ricoprite la superficie con il formaggio filante tagliato a pezzetti, le fette di prosciutto e altro parmigiano grattugiato se lo desiderate. Versate il restante riso in teglia, livellate bene .

Cuocete la torta di riso a 180° forno non preriscaldato per circa 30 minuti.