La torta frangipane è un dolce facile da preparare e perfetto per tutte le occasioni, un delicato guscio di frolla con poco burro avvolge un ripieno ricco e aromatico dalla consistenza fondente, che profuma meravigliosamente di mandorle.

Potete servire questa ricetta come dessert per il pranzo della domenica oppure per una cena con gli amici, ottima con una buona tazza di tè.

La crema frangipane,altro non è che una farcitura a base di farina di mandorle, tipicamente francese viene impiegata nella preparazione della Galette des rois, il dolce tipico dell’epifania, una torta di pasta sfoglia che racchiude questo prezioso ripieno alle mandorle.

Questa crema deve senza dubbio il suo nome al cognome italiano Frangipani, ma quale sia la sua vera origine è ancora sconosciuta, secondo alcuni, la ricetta della crema sarebbe stata donata dal conte Cesare Frangipani a Caterina de’ Medici in occasione del suo matrimonio con il futuro re di Francia, altre teorie invece imputano il nome a Muzio Frangipani, un botanico italiano, che avrebbe visitato le Antille nel 1493 e avrebbe insegnato ai marinai che lo accompagnavano che l’odore “delizioso” sentito in prossimità di Antigua era originato da un arbusto chiamato appunto frangipani.

Le teorie sull’origine di questa crema sono veramente moltissime, altre storie parlano di un pronipote di Muzio Frangipani, marchese del XVII secolo e maresciallo nell’esercito di Luigi XIII, che avrebbe ideato l’aroma della frangipane per coprire l’odore di cuoio di guanti e scarpe, dall’invenzione dell’aroma alla ricetta però le tracce si perdono e non si capisce quale sia la reale correlazione, c’è poi una teoria che ricollegherebbe Giacoma de Settesoli, amica di San Francesco, giovane vedova del nobile romano Graziano di Frangipani, Signore di Marino, che sembra fosse solita donare dolci alle mandorle al santo, tra cui anche questa crema.

Quale sia dunque la verità è difficile da individuare, senza dubbio però questa crema è estremamente utilizzata in pasticceria e amata da tutti, grazie al suo gusto e sapore inconfondibile.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

8 persone (per una teglia da 24 cm)

Ingredienti

2 Uova

4 cucchiai Zucchero

50 g Burro

Sale un pizzico

1 Limone la buccia grattugiata

300 g Farina 00

1 cucchiaino Lievito per dolci

100 g Mandorle pelate

100 g Zucchero

100 g Burro morbido

2 Uova

25 g Farina 00

300 g Marmellata a piacere

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta frangipane preparate la frolla lavorando velocemente il burro con il sale, i 4 cucchiai di zucchero e la buccia di limone.

Unite le 2 uova e poi la farina e il lievito setacciati. Impastate a mano fino ad ottenere un panetto compatto.

Appiattitelo e copritelo con la pellicola per alimenti e riponete in frigo per almeno 30 minuti.

Nel frattempo iniziate a preparare la crema frangipane.

Tritate le mandorle con 1/2 dello zucchero fino ad ottenere una consistenza farinosa. Lavorate il burro con il restante zucchero e poi unite le uova.

Incorporate la farina di mandorle alla crema di uova e burro mescolando con una frusta a mano.

Per ultimo, incorporate anche la farina.

Trascorso il tempo di riposo in frigo, stendete 2/3 della frolla e con essa, rivestite una teglia rotonda.

Ricoprite il fondo con la marmellata scelta e distribuite il frangipane sopra di essa.

Con la restante frolla, fate le classiche strisce e rifinite la crostata.

Cuocete in forno preriscaldato a 180° per 40 minuti. Servite fredda, spolverizzata con zucchero a velo.