La torta furba alle fragole è un dolce fresco e scenografico che si prepara con facilità, riuscendo a soddisfare gli occhi prima ancora del palato.

Questa ricetta viene definita “furba”, perché si prepara con un solo pandispagna largo e basso, che viene poi ritagliato nella forma desiderata, per fare gli strati della torta, risparmierete tempo e fatica pur facendo una bellissima figura quando la porterete in tavola.

La torta furba si presta ad essere farcita in mille modi, con creme al cioccolato, al caffè, con i frutti di bosco, oppure con le fragole, che ora sono abbondanti e di stagione. Largo alla fantasia e a ciò che vi fa più gola al momento!

La torta furba alle fragole è perfetta per concludere il pranzo della domenica in famiglia, per una festa di compleanno o per altre occasioni speciali.

Tempo di preparazione

1 ora

Tempo di cottura

30 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

3 Uova

125 g Zucchero

125 g Farina 00

8 g Lievito per dolci

400 ml Latte

80 g Zucchero

30 g Amido di mais

1 cucchiaino Miele

200 ml Panna da montare già zuccherata

400 g Fragole

2 cucchiai Zucchero

1/2 Limone spremuto

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta furba alle fragole preriscaldate il forno a 180° e rivestite una teglia quadrata grande, oppure la placca del forno, con della carta forno.

Con le fruste elettriche, montate le uova con i 125 g di zucchero fino ad ottenere un composto gonfio e giallo chiaro.

Incorporate la farina e il lievito setacciato delicatamente, usando una frusta a mano oppure una spatola.

Versate sulla carta forno e allargate il composto fino ai bordi, cercando di livellare bene.

Cuocete per 12-15 minuti.

Lasciate raffreddare, tagliate in 4 quadrati e poi pareggiate i bordi.

Preparate la crema al latte facendo scaldare il latte con il cucchiaino di miele, senza arrivare a bollore.

Mescolate gli 80 g di zucchero con l’amido e quando il latte è caldo, versatelo sulle polveri.

Rimettete sul fuoco e cuocete fino a quando la crema si addensa, mescolando sempre.

Coprite con pellicola e lasciate raffreddare completamente.

Lavate e asciugate le fragole e mettetene da parte qualcuna per la decorazione finale.

Tagliate le altre a tocchetti e conditele con i 2 cucchiai di zucchero e il succo di limone.

Lasciate macerare per un’oretta poi scolatele con un colino a maglie fitte e raccogliete il succo che vi servirà come bagna per la torta.

Montate la panna e incorporatene 1/3 alla crema al latte fredda. Mescolate delicatamente per non smontare la crema.

Tenete il resto della panna per decorare la torta.

Mettete uno strato di pandispagna sopra un vassoio o un’alzatina e inumidite leggermente con la bagna.

Coprite con la crema di latte e panna e aggiungete delle fragole.

Ripetete il procedimento fino a esaurimento degli strati di pandispagna.

Una volta completata la farcitura, usate la panna montata rimanente per decorare la torta come più vi aggrada e decorate con qualche fragola.