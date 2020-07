La torta gelato kinder buenoè un dolce goloso, che si ispira, ovviamente alla ben nota barretta al cioccolato gianduia, presente anche all’interno del dolce per regalare una nota croccante al dolce e renderlo, se possibile ancora più goloso.

Perfetta per le grandi occasioni, compleanni, merende o semplicemente se avete voglia di dolce, questa ricetta è semplicissima e si fa veramente in un attimo, non richiede tempi di cottura e potete conservarla in frigorifero tutto il tempo che volete, potreste perfino porzionarla per averne sempre una fetta pronta da mangiare, la presenza del latte condensato farà sì che non avrete neanche bisogno di toglierla prima dal freezer per gustarla, ma lascerà il dolce sempre morbido, pronto per affondare il cucchiaio.

Dal gusto delicato e dolcemente vellutata al palato, con il classico sapore delle barrette questa torta riesce a conquistare anche i palati più scettici e a sciogliere ogni riserva, in più non richiede tanto impegno il che di certo, non guasta mai.

Consideratela un evergreen per ogni occasione, una genialata senza stagione da conservare in frigo pronta e servire al momento giusto.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

500 ml Panna Fresca

250 g Latte Condensato

8 barrette Kinder Bueno

10 cucchiai Nutella

125 g Mascarpone

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta gelato kinder bueno, montate la panna, quindi aggiungete il mascarpone e il latte condensato, amalgamando bene il composto.

In uno stampo versate metà del composto, livellatelo e aggiungete la nutella e quattro barrette di kinder bueno sbriciolare.

Coprite con l’altra metà del composto, livellate e decorate con due barrette sbriciolate.

Mettete in frigo a congelare per una notte, servite posizionando in superficie le ultime due barrette di cioccolato.