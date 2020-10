La torta magica al cacao, è una preparazione il cui nome deriva dal fatto che, con un solo impasto ed una sola cottura, risultano tre strati di consistenza diversa: un flan come base, una crema consistente ed un pan di spagna come copertura.

L’importante è seguire attentamente tutti i passaggi della ricetta e le proporzioni degli ingredienti, in questo modo otterrete una meraviglia che stupirà grandi e piccini senza troppa fatica: nessuna magia insomma, solo piccoli trucchi da vero prestigiatore in cucina.

La riuscita di questo dolce, facile e di successo, si basa su pochi punti fermi:

le proporzioni degli ingredienti ed il loro equilibrio, per poter formare i tre strati (se non usate uno stampo da 20 cm dovete riproporzionarli in base all’area dello stampo)

un impasto ben lavorato fino all’inserimento degli albumi, che dovranno galleggiare in superficie (formando così il pan di spagna) senza amalgamarsi con il resto

uno stampo in silicone oppure uno in acciaio/alluminio foderato con carta da forno per sformare la torta senza problemi (non usate stampi apribili: il composto è liquido ed esce dalle fessure)

La variante classica di questa torta ha un cucchiaio di estratto di vaniglia e la stessa quantità di farina debole tipo 00 al posto del cacao, quest’ultimo può anche essere sostituito in percentuale da 5 g di te matcha e farina, con un risultato colorato ed aromatico.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 55 minuti

Tempo totale: 75 minuti

Dosi per

9 Persone

Ingredienti

4 Uova

140 g Zucchero Semolato

1 cucchiaio Acqua

125 g Burro

70 g Farina debole tipo 00

40 g Cacao amaro

1 pizzico Sale

500 ml Latte fresco

1 pizzico Cremor Tartaro (oppure 4-5 gocce di limone)

q.b. Cioccolato fondente a scaglie per decorare

q.b. Zucchero A Velo per servire

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta magica al cacao, accendete il forno a 150 gradi e fate sciogliere il burro in un pentolino a fuoco basso.

Dividete gli albumi dai tuorli e sbattete questi ultimi con lo zucchero e l’acqua finché il composto sarà chiaro e spumoso. Unite il burro intiepidito e mescolate a fondo. Aggiungete poi la farina, il cacao ed il sale e sbattete con una frusta, finché il composto sarà omogeneo. Unite il latte a filo, sempre mescolando.

Montate gli albumi a neve ferma insieme al cremor tartaro (oppure al limone) ed uniteli alla base con una frusta, senza rendere il tutto omogeneo: rompete delicatamente gli albumi montati in modo che galleggino sulla superficie del composto.

Foderate uno stampo quadrato da 20 x 20 cm con un foglio di carta da forno bagnato e strizzato (oppure usate uno stampo della stessa dimensione in silicone) e versatevi all’interno il composto, che sarà alto 4 cm.

Infornate e dopo circa 55 minuti fate la prova stecchino: deve uscire molto umido e la torta dovrà essere leggermente molle. Se durante la cottura la superficie dovesse scurirsi troppo coprite con un foglio di alluminio.

Fate raffreddare completamente, quindi riponete in frigorifero per almeno due ore.

Togliete dal frigo circa 15 minuti prima di servire in modo che non sia troppo fredda, sformate e tagliate in cubotti. Spolverate con il cioccolato a scaglie e zucchero a velo e servite.