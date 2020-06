La torta magica al cioccolato è un dolce che racchiude in sé ben 3 consistenze diverse, il primo più consistente che sorregge il secondo meno stabile, morbido come un budino, quasi una crema e poi il terzo ed ultimo che ricorda quasi un pan di spagna.

Una ricetta semplice che tuttaia necessita di qualche accortezza, specie in cottura, il vero momento in cui si compie la magia, se farete attenzione e seguirete tutte le indicazioni potrete ottenere 3 strati e tre consistenze diverse all’interno della stessa fetta, vi basterà procurarvi una teglia da forno 20 per 20 e alta almeno 5 cm seguire scrupolosamente i vari passaggi.

Di origine rumena, la torta magica o magic cake, come è conosciuta in tutto il mondo, deve la sua popolarità proprio alle varie consistenze che si possono apprezzare a dolce sfornato, tra un flan e un pan di spagna è in grado di mettere veramente tutti d’accordo, gli ingredienti sono i classici, tipici dei dolci da credenza, farina, burro, uova e latte, la versione originale è alla vaniglia, la magic custard cake, ma da quando ha fatto la sua comparsa, si sono susseguite infinite varianti, una tra le più apprezzate è proprio questa al cioccolato che vi proponiamo oggi, il perché è facile da intuire, chi non ama il cioccolato?

La sua magia è nel fatto che i tre strati che si formano in cottura appunto e nel riposo in frigorifero, altro passaggio fondamentale, una volta pronta infatti va fatta riposare per almeno due ore, in questo modo si rassoderà e sarà pronta per essere poi tagliata a quadrotti e spolverata con zucchero a velo.

Chi ama il cioccolato di certo se ne innamorerà al primo morso e non riuscirete a resistere dal mangiarne almeno un altro pezzo.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 80 minuti

Tempo totale: 100 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

80 g Farina 00

40 g Cacao

150 g Zucchero

125 g Burro

500 ml Latte

4 Uova

1 cucchiaio Acqua fredda

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia

1 pizzico Sale

Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta magica al cioccolato per prima cosa montate a neve ma non troppo ferma gli albumi che avrete in precedenza separato.

Da parte montate per circa dieci minuti i tuorli con lo zucchero e quando avranno triplicato il loro volume si possono mettere da parte.

Fate sciogliere dolcemente il burro e quando sarà completamente fuso, aggiungete un cucchiaio di acqua fredda.

Ai tuorli montati adesso aggiungete la farina setacciata con il cacao, quindi mescolate.

Ora a filo e in più riprese aggiungete il latte riscaldato con la vaniglia, sempre continuando a mescolare.

A questo punto aggiungete anche gli albumi messi da parte e mescolate dal basso verso l’alto per incorporarli.

Foderate una teglia e e versate il composto, quindi cuocetelo per 80 minuti a 150 gradi in modalità statica.

Trascorso questo tempo, sfornate e lasciate raffreddare. Quando sarà possibile mettetela in frigorifero per almeno 3 ore.

Prima di servire tagliatela a fette e spolverate con zucchero a velo.