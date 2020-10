La torta papalina, è una deliziosa crostata che ha origini nella tradizione gastronomica giudaico-romana, è un dolce squisito, conosciuto anche come crostata di ricotta e visciole.

Si può gustare nella sua versione originale nei forni del ghetto ebraico a Roma, ma la ricetta non è difficile e si può facilmente preparare in casa.

Viene denominata Torta papalina in seguito ad un editto del ‘700, con il quale il papa vietava agli ebrei di vendere latticini ai cristiani.

Così, per sfuggire ai controlli delle guardie del papa, i fornai del ghetto nascosero il ripieno di ricotta e visciole tra due strati di morbida pasta frolla, creando una crostata coperta golosa e delicata che lascia chiunque l’assaggi con l’acquolina in bocca!

La confettura ideale per la torta papalina è quella di visciole, ma se non la trovate, va benissimo quella di amarene.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di preparazione: 40 minuti

Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

1 Tuorlo d’Uovo

75 g Zucchero

1 cucchiaino Miele

1/2 Limone grattugiato

80 ml Olio Di Semi Di Girasole

50 ml Latte

250 g Farina 00

1 cucchiaino Lievito per dolci

250 g Confettura di visciole o amarene

300 g Ricotta

50 g Zucchero A Velo

1 cucchiaio Liquore Anice o Sambuca

1 Uovo

1 cucchiaio Latte

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta papalina, preparate la frolla. Amalgamate il tuorlo con lo zucchero, il miele, la buccia di limone, l’olio e il latte.

Aggiungete la farina e il lievito e impastate con le mani fino ad ottenere un panetto liscio, che non si attacca alle mani.

Appiattite, coprite con pellicola per alimenti e mettete in frigo per 30 minuti.

Preparate il ripieno. Con una frusta a mano, lavorate la ricotta con lo zucchero a velo e il liquore fino ad ottenere una crema liscia.

Imburrate e infarinate uno stampo tondo da 22 cm. Riprendete il panetto di frolla e con l’aiuto di un matterello spianatene 2/3 per rivestire il fondo e i bordi dello stampo.

Con i rebbi di una forchetta, praticate dei fori sulla superficie della frolla. Ricoprite con la confettura di visciole e poi con la crema di ricotta.

Spianate il restante terzo di pasta frolla sopra un foglio di carta forno e con questa, ricoprite il ripieno di confettura e ricotta, aiutandovi con la carta forno per non rompere la frolla.

Ritagliate con una forbice la pasta in eccesso e sigillate bene i bordi per non far fuoruscire il ripieno.

Spennellate la superficie con un po’ di uovo sbattuto con un goccio di latte. Cuocete in forno preriscaldato a 180° per 35-40 minuti. Servite fredda.