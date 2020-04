La torta salata ai funghi porcini e patate, è un piatto semplice da preparare, perfetta per un antipasto, un secondo o anche come piatto unico.

Una ricetta versatile, che si può preparare in anticipo e tenere in frigorifero fino al momento di cuocerla, noi vi consigliamo di utilizzare funghi freschi, regaleranno alla torta una consistenza al morso decisamente migliore, ma nel caso non riusciste a trovarli optate per quelli congelati, spadellateli e aggiungeteli al composto prima di infornare.

Per questa torta salata abbiamo usato una pasta sfoglia già pronta, ma se avete il tempo di cimentarvi nella sua realizzazione, la torta acquisterà un sapore decisamente unico, meglio ancora se decideste di prepararla con un mix di farine integrali, per esaltare ancora di più il gusto dei funghi e delle patate.

Un flûte di bollicine è perfetto per accompagnare il gusto dei funghi Porcini e accompagnare la vostra cena.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 80 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

100 g Funghi Porcini

300 g Patate

2 Uova

1 rotolo Pasta Sfoglia

2 cucchiai Parmigiano Reggiano grattugiato

4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva Extra Vergine d’oliva

1 Scalogno

1 bicchiere Latte

1/2 bicchiere Vino Bianco Prosecco

1/2 bicchiere Acqua

1 spicchio Aglio

4 steli Erba Cipollina

Sale

Pepe Nero

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta salata ai funghi porcini e patate pulite i funghi porcini dai residui di terra, utilizzando l’apposito spazzolino, oppure un pennello con le setole morbide.

Togliete con il coltello i punti più sporchi, senza esagerare, ma i funghi vanno puliti bene da ogni residuo di terra.

Affettateli, con uno spessore uniforme, circa 3 – 4 millimetri, in una capiente padella fate scaldare 2 cucchiai di olio e rosolate uno spicchio di aglio.

Togliete l’aglio e aggiungete i funghi, facendoli insaporire per qualche secondo, da entrambe le parti.

Aggiungete il vino bianco e lasciate evaporare, continuate a muovere i funghi e aggiungete l’acqua se si asciugano troppo prima di essere cotti.

Spegnete il fuoco quando saranno ancora la dente, continueranno la cottura in forno.

Sbucciate e affettate le patate abbastanza sottili, affettate lo scalogno e fatelo ammorbidire in una padella con 2 cucchiai di olio, togliete lo salogno e aggiungete le patate, facendole insaporire nell’olio, togliendole quando saranno ancora un po’ indietro di cottura.

In una ciotola sbattete le 2 uova con una frusta, aggiungete il latte, il formaggio e una bella macinata di pepe nero.

Foderate con la carta forno una teglia e adagiatevi la pasta sfoglia, bucherellate con i rebbi di una forchetta il fondo.

Versate il composto di uova e latte, distribuite in modo uniforme le fette di patate, e aggiungete lo scalogno.

Infine aggiungete i funghi e decorate con 2 o 3 fili di erba cipollina.

Infornate a forno caldo (200° C) e lasciate cuocere per circa 40/45 minuti, fino a quando il composto si sarà rassodato e la sfoglia avrà un aspetto dorato e friabile. (ogni forno è differente di conseguenza tenete sotto controllo la cottura).

Note

Sfornate e lasciate intiepidire prima di tagliare a fette.