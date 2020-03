La torta salata con stracchino e cotto è un antipasto semplicissimo da fare, che all’occorrenza si può trasformare in un salva-cena perfetto, accompagnandolo con un’insalata avrete un pasto completo in poche mosse.

Una ricetta non solo semplice ma anche personabilissima, che la pasta sfoglia ci apra innumerevoli possibilità in cucina è cosa ben nota e una torta salata spesso è la risposta più semplice per una cena che non ha molta voglia di decollare, per un antipasto goloso o perché no una soluzione per svuotare il frigorifero delle cose che stanno inesorabilmente prendendo la strada del non ritorno.

Ovviamente noi abbiamo usato un grande classico prosciutto e formaggio, un gusto semplice che riesce ad accontentare tutti, ma provatela anche fontina e speck o provola affumicata, funghi e una spolverata di tartufo, insomma aprite il frigorifero e lasciatevi ispirare.

Tempo di preparazione

5 minuti

Tempo di cottura

40 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

1 rotolo Pasta sfoglia

100 g Prosciutto cotto

200 g Stracchino

100 g Mozzarella

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta salata con stracchino e cotto stendete la pasta sfoglia su una teglia e bucherellatela.

Spalmate metà dello stracchino sulla sfoglia.

Aggiungete metà della mozzarella a cubetti.

Mettete due fette di cotto sopra.

Fate un secondo strato con lo stracchino.

Aggiungete la mozzarella e poi il prosciutto.

Note

A metà cottura se vede che il prosciutto cotto si scurisce troppo coprite la torta salata con un fogli d’alluminio e continuate la cottura.

Conservate la torta salata in frigorifero chiusa in un contenitore ermetico per 2/3 giorni.