La torta salata di patate con funghi e speck, è un piatto unico ricco di gusto, perfetto da mangiare appena sfornato o anche tiepido, potreste utilizzarlo anche come antipasto o durante un aperitivo se preparata in monoporzione.

Una ricetta semplice e versatile, da farcire come si preferisce o con quello che il frigorifero suggerisce, con una chiara ispirazione al gateau di patate, questo scrigno leggermente croccante e morbido all’interno è perfetto anche da preparare in anticipo ed infornato al momento del pasto.

La ricetta che vogliamo darvi qui poi è molto versatile e si presta a tantissime trasformazioni, questa ad esempio è con i funghi misti e lo speck ma qualora voleste cambiare si sposa benissimo anche con le salsicce e i broccoli o con del semplice prosciutto cotto e formaggio filante. Si prepara in pochissimo tempo e resta umida per tanto tempo.

Qui ve la presentiamo tonda, ma nulla vieta di farla in una pirofila rettangolare, fate solo attenzione alla scelta della teglia da utilizzare, che non dovrà essere troppo grande, per permettere alla torta di venire alta, per questo motivo, con queste dosi, vi consigliamo di utilizzare una teglia da 18 centimetri in modo che sia dello spessore giusto.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 40 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

750 g Patate

2 uova

1 cucchiaio Parmigiano grattugiato

200 g Funghi

50 g Scamorza

100 g Speck

Sale

Pepe

Pane grattugiato

Burro

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta salata di patate con funghi e speck, per prima cosa bollite le patate senza sbucciarli per circa trenta minuti, quindi scolate le patate e appena sarà possibile maneggiarle sbucciatele.

Mentre le patate cuociono, spadellate velocemente il misto di funghi con un pizzico di sale e l’olio finché non saranno appassiti.

Mettetele ora in una ciotola, schiacciatele, aggiungete quindi le uova in parmigiano, il sale, il pepe e mescolate con cura.

Imburrate una teglia quindi dividendo l’impasto a metà stendete la prima parte facendo uno strato.

Su di esso mettete i funghi che avrete soffritto, la scamorza fatta a pezzetti e lo speck.

Coprite con la restante parte della miscela di patate, schiacciando con un cucchiaio.

Coprite per bene, aggiungete un cucchiaio di pane grattugiato e mettete anche qualche fiocchetto di burro. Infornate a 180 gradi per 30 minuti fino a che si formerà una deliziosa crosticina.

Sfornate la torta salata con speck e funghi aspettate una decina di minuti prima di tagliare a fette.