La torta salata ai finocchi e zafferano è una gustosissima variante delle tante torte di verdure vegetariane conosciute.

L’abbinamento tra finocchi e zafferano da alla ricetta un quid in più che le fa fare uno scatto in avanti rispetto alle classiche torte salate..

E’ una ricetta velocissima, che potete servire come aperitivo sfizioso, tagliata a piccoli quadrotti, oppure come antipasto o, perché no, anche come secondo piatto vegetariano.

Liberate la vostra fantasia e aromatizzatela con le spezie che più gradite, anche con curcuma o curry ad esempio. Per la decorazione del bordo noi abbiamo scelto un mix di semi, ma anche in questo caso, potete utilizzare quelli che più preferite: daranno quel tocco di croccantezza in più.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

25 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 confezione Pasta Sfoglia rettangolare

2 Finocchi

1 cucchiaino Zafferano in pistilli (o una bustina in polvere)

1 Uovo

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

2 cucchiai Latte

1/2 bicchiere Acqua

2 cucchiai Semi mix tra girasole, lino, zucca e sesamo

1 pizzico Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta salata finocchi e zafferano pulite e lavate due finocchi, eliminando i ciuffi all’estremità superiore e il fondo.

Tagliateli poi in quattro spicchi e riducete ogni spicchio in fettine sottili.

Fate scaldare l’olio in padella, dopodiché unite i finocchi e fateli rosolare a fuoco medio, finché inizieranno a prendere colore.

Quando risulteranno appena morbidi, sciogliete lo zafferano in mezzo bicchiere di acqua tiepida, unitelo ai finocchi e continuate la cottura.

Regolate di sale.

Sbattete l’uovo con il latte (tenendone da parte un cucchiaino) in una ciotolina e mettete da parte.

Srotolate la pasta sfoglia, unite i finocchi cotti facendo attenzione a lasciare un bordo tutt’intorno di circa 1 cm.

Ripiegate il bordo verso l’interno.

Versate il composto di latte e uovo sui finocchi.

Spennellate il bordo della pasta sfoglia con del latte tenuto da parte e cospargetelo con il mix di semi.

Infornate a 180° C per circa 25 minuti. Sfornate, lasciate intiepidire e servite come antipasto, aperitivo o anche secondo piatto.