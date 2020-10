La torta salata pomodorini e feta, è un piatto unico semplice che racchiude tutti sapori del mediterraneo in un guscio croccante di pasta sfoglia, un vero passe-partout quando non sapete cosa preparare o volete svuotare il frigo in modo creativo.

Questa ricetta gioca su gusti semplici ma sempre vincenti, pasta sfoglia che racchiude pomodorini e feta, il formaggio greco a pasta molle saporito, perfetto per questa tipologia di piatti, potete gustarla appena sfornata o a temperatura ambiente, la feta non si rapprende in modo eccessivo e si presta bene ad entrambe le temperature.

La feta viene considerata un formaggio magro, da preferire a quelli stagionati, se si considera l’apporto calorico, è friabile e nella cucina greca è impiegata in moltissime preparazioni. Si produce a partire dal latte di pecora e poi immersa in una salamoia per 3 mesi per permetterne la corretta conservazione, grazie a questo processo la feta assume il suo caratteristico colore bianco ed anche il suo alto contenuto di sodio.

Il suo impiego più classico è quello nell’insalata greca ovviamente, insieme a pomodorini, olive e cetrioli, ma è buonissima anche alla griglia o impiegata in preparazioni come questa torta salata, amalgamata nella farcia agli altri ingredienti.

Questo formaggio è ricco di calcio e proteine nobili in grado di apportare tutti gli amminoacidi essenziali per il nostro organismo, rendendo questo formaggio un vero secondo piatto a tutti gli effetti.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

1 rotolo Pasta Sfoglia

2 Uova

200 g Feta

100 ml Panna

4 cucchiai Formaggio grattugiato

2 cucchiai pane grattugiato

q.b. Pomodorini ciliegino

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Pepe

Basilico

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta salata pomodorini e feta, in una ciotola sbattete le uova con il sale e il pepe, aggiungete le foglie di basilico sminuzzate, il formaggio e la panna.

Amalgamate bene il composto e quando sarà omogeneo unite la feta sbriciolata.

Rivestite una pirofila con la pasta sfoglia, bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta, rovesciate il composto di uova e feta, decorate con i pomodorini tagliati a metà e con le foglie di basilico. Completate con una grattugiata di feta e infornate a 200°C per 30 minuti.

Servite la torta salata con un ulteriore grattugiata di feta.