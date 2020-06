La torta salata zucchine e salmone si basa su uno degli abbinamenti maggiormente utilizzato in cucina e decisamente ben collaudato, zucchine e salmone insieme sono perfette sia come condimento della pasta, sia per un sano secondo con contorno e perché no un piatto unico come questa torta.

Una ricetta semplice, che potete rendere più scenografica semplicemente tagliando le zucchine, la parte verde, a strisce sottili ed utilizzandole per formare i motivi che ricordino l’intreccio di una crostata tradizionale, anche se in questo caso, al posto della frolla avremo una sfoglia dorata e croccante, potete servirla fredda o calda e sarà ottima all’interno di in un tavolo di antipasti.

La torta salata con zucchine e salmone è un piatto che non richiede molti sforzi per essere preparato, ma è molto buono e dona svariate sensazioni al palato, combina infatti grassezza, percepita con un senso di pastosità in bocca, e tendenza dolce, ma anche sapidità, leggera untuosità e speziatura data dalla presenza di pepe.

Infine, il salmone regala al piatto quella nota di affumicatura che lo rende molto elegante, l’insieme di queste sensazioni risulta delicato e raffinato, perfetto con un calice di bollicine.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 55 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

100 g Salmone affumicato

5 Zucchine

3 Uova

1 rotolo Pasta Sfoglia

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta salata zucchine e salmone, mondate le zucchine, affettatele per il lungo e sbollentatele in acqua salata per 3-4 minuti.

Asciugatele con un panno-carta e ricavate delle strisce con le parti esterne (quelle con la buccia).

Tagliate a pezzetti le parti centrali.

Aggiungete agli zucchini a tocchetti il salmone affumicato anch’esso tagliato a pezzetti e le uova leggermente battute.

A piacere insaporite con un misto di erbe fresche o secche.

Versate la farcia in un rotolo rotondo di pasta sfoglia, quindi posizionate le strisce di zucchine in modo da formare un reticolo tipo quello delle crostate.

Ripiegate i bordi e infornate a 180°C per 25 minuti.