La nostra versione mediterranea della famosa torta tramezzino svedese o smörgåstårta, letteralmente torta panino per essere precisi, una sandwich cake a strati e decorata con salumi, verdure e crema al formaggio, un antipasto che si realizza velocemente e che soddisfa i gusti di grandi e piccini.

Una ricetta di sicuro effetto, da proporre, in occasione di pranzi importanti ai vostri ospiti per un antipasto elegante e scenografico, realizzata in questa versione con prosciutto crudo di Carpegna, ciliegine di mozzarella, crema di formaggio alla barbabietola e mousse di rucola.

La smörgåstårta, tipica della cucina svedese, è diffusa anche in Estonia e Finlandia, dove potreste trovarla con i nomi di võileivatort e voileipäkakku, nel caso vi trovaste da quelle parti e voleste ordinarla, è il piatto delle grandi occasioni, matrimoni, feste di laurea, battesimi, non c’è una ricetta ben precisa, si presta ad essere personalizzata in moltissimi modi diversi, a seconda degli ingredienti che si vogliono utilizzare sia per il ripieno che per la guarnizione finale,è composta da strati di pane di segale, chiaro o scuro, intervallati da un ripieno cremoso a base di uova e maionese, è consumata naturalmente fredda e viene trattata proprio come fosse una torta, quindi tagliata in porzioni e servita ad ogni commensale, importante quindi che ad ogni fetta siano presenti tutti gli elementi che compongono la torta, a questo proposito di prediligono guarnizioni simmetriche ed uniformi, in modo da non lasciare nessuno con una porzione meno ricca del suo vicino.

Se volete ricette alternative, potete provare questa torta tramezzino anche con gamberetti e maionese, salmone affumicato, panna acida e aneto.

Durata

Tempo di preparazione: 45 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

500 g Pane tramezzino

200 g Prosciutto Crudo di Carpegna

100 g Mozzarelle ciliegine

500 g Ricotta

300 g Philadelphia

200 g Robiola

100 g Barbabietola cotta

2 Ravanelli

40 g Parmigiano grattugiato

1 spicchio Aglio

Pomodori ciliegini rossi e gialli

Erba Cipollina

50 g Rucola

Basilico

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta tramezzino , mescolate in una terrina, la robiola, la ricotta, il Philadelphia e aggiustate di sale e pepe.

Suddividete in tre ciotole 600 g di farcia ( 200 g di farcia per ciotola ) e lasciate la restante farcia da parte.

Unite nella prima ciotola la barbabietola grattugiata insieme a mezzo spicchio d’aglio e aggiustate di sale.

Unite alla seconda 30 g di parmigiano grattugiato e all’ultima la rucola tritata insieme all’altra metà dell’aglio e al restante parmigiano. Aggiustate di sale.

Foderate la base di uno stampo a cerniera di 20 cm di diametro con il pane tramezzino.

Spalmate il primo strato con la farcia alla barbabietola. Coprite con un altro strato di pane e la crema alla rucola.

Coprite con altro pane ed aggiungete l’ultimo strato di farcia al parmigiano su cui adagerete le fette di prosciutto crudo.

Coprite con il pane, rivestite con pellicola trasparente e riponete in frigo a compattare per 2 ore.

Trascorso il tempo, togliete la pellicola, sformate la torta dallo stampo e rivestitela tutta con la farcia neutra tenuta da parte e aggiustata di sale e pepe.

Decorate la torta con i pomodori, il crudo, le ciliegine di mozzarella, il basilico e l’erba cipollina. Servite tagliata a fette.