La torta trapunta è un dolce soffice, realizzato con una base semplicissima, aromatizzata al limone, il tutto reso più goloso dalle decorazioni al formaggio e cacao, che renderanno questo dolce non solo buonissimo, ma anche bello da vedere, il suo aspetto infatti ricorda molto una trapunta, morbida e avvolgente.

Una ricetta molto semplicissima da preparare, potete aromatizzare la vostra base al limone, come abbiamo fatto noi o optare per un grande classico, vaniglia e cioccolato, oppure invertire i colori della vostra torta, base al cioccolato e decorazione alla vaniglia, scegliete voi.

Durata

Tempo di preparazione: 90 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 120 minuti

Dosi per

12 Persone

Ingredienti

8 Uova

260 g Zucchero Semolato

1 Limone non trattato, la scorza grattugiata

140 ml Olio Di Semi Di Mais

140 ml Latte

420 g Farina 00

12 g Lievito vanigliato per dolci

1 pizzico Sale

400 g Formaggio fresco spalmabile tipo Philadelphia

10 g Amido di mais

25 g Cacao amaro in polvere

1 bustina Vanillina

Zucchero A Velo per la finitura

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta trapunta, comincia occupandoti della base: separa i tuorli dagli albumi di 6 uova e mettili in ciotole separate.

Aggiungi ai tuorli 100 g di zucchero semolato e la scorza grattugiata di 1 limone non trattato, quindi monta il tutto con le fruste elettriche, fino a quando avrai ottenuto un composto abbastanza gonfio e chiaro.

Unisci a questo punto 140 ml di olio di semi di mais e 140 ml di latte quindi sbatti il composto ancora per qualche istante.

Incorpora a questo punto i 420 g di farina 00, mettendone poca per volta e sbattendo bene tra un’aggiunta e l’altra, prima con le fruste elettriche, poi con una spatola, man mano che il composto diventa più sodo e compatto.

Unisci 12 g di lievito vanigliato per dolci e un pizzico di sale, poi mescola ancora fino a quando avrai ottenuto un composto molto sodo e corposo.

A parte monta i 6 albumi a neve ferma, e quando saranno ben sodi e gonfi, unisci 100 g di zucchero semolato e continua a sbattere fino a quando avrai ottenuto una meringa soda e lucida.

Incorpora la meringa all’impasto mescolando con una spatola ed effettuando movimenti circolari dal basso verso l’alto per non smontare il composto.

Versa la pastella ottenuta in una teglia da circa 26 x 39 centimetri precedentemente foderata con carta da forno e livellala in superficie con una spatola, poi tienila un momento da parte.

Prepara a questo punto la crema di formaggio per la decorazione: in una ciotola metti 400 g di formaggio fresco spalmabile, 2 uova, 60 g di zucchero semolato, 10 g di amido di mais, 25 g di cacao amaro in polvere e una bustina di vanillina

Sbatti tutti questi ingredienti con una frusta a mano, fino a quando avrai ottenuto una crema morbida, liscia e priva di grumi.

Trasferisci la crema di formaggio in una tasca da pasticcere e decora la base della torta con delle strisce di crema incrociate a formare dei rombi, poi spremi piccoli mucchietti di crema su ogni incrocio e realizza un cordoncino lungo tutti bordi della torta.

Una volta decorata con la crema, metti a cuocere la tua Torta trapunta nel forno preriscaldato in modalità statica a 180 °C per circa 25-30 minuti o comunque fino a quando sarà cotta e leggermente dorata in superficie.

Una volta cotta, sfornala e lasciala raffreddare completamente, prima di spolverizzarla con zucchero a velo e servirla in tavola.