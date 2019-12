I tortini di polenta con burrata e alici sono una ricetta semplice dove la delicatezza della polenta incontra la freschezza della burrata e l’intensità delle alici.

Un ottimo antipasto o perché no un piatto unico, magari accompagnato con un contorno, dal sapore davvero speciale.

Potete accompagnare questi tortini con un’insalatina di rucola, il giusto tocco di colore ed il trionfo di sapori sarà davvero completo.

Tempo di preparazione

40 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

150 g Farina per polenta a cottura rapida

100 g Parmigiano Reggiano grattugiato

2 Uova medie

750 ml Latte fresco

q.b. Sale

q.b. Erba Cipollina

250 g Burrata

qualche Alici sott’olio

q.b. Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta dei tortini di polenta con burrata e alici in una casseruola fate scaldare il latte fino a farlo bollire, unite un pizzico di sale e versate tutta la farina per polenta a pioggia e senza mai smettere di girare per circa 15 minuti. Quindi spegnete il fuoco e lasciate intiepidire la polenta.

Aggiungete alla polenta ormai tiepida una macinata di pepe, dell’erba cipollina tritata finemente, il Parmigiano grattugiato e le uova .

Con le mani appena umide, aiutandovi con un coppa pasta, create dei tortini e adagiateli su una teglia rivestita di carta forno. Fate cuocere in forno pre-riscaldato a 200° per circa 10-15 minuti fino a leggera doratura.

Lasciate appena intiepidire i tortini, impiattateli e completate ponendo sulla superficie un pezzo generoso di burrata fresca e un’alice sottolio, quindi servite.