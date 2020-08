Il tortino di fiori di zucca e patate è un secondo di verdure veloce da preparare, diverso dal solito che vi farà gustare tutto il sapore dei fiori di zucca.

Una ricetta di stagione semplice e gustosa, potrete prepararlo come antipasto e tagliarlo a fette per un buffet o un aperitivo oppure gustarlo come seconda portata.

Perfetto anche da portare ad un pic-nic perché è ottimo anche gustato freddo, potete prepararlo in anticipo, si conserva perfettamente per un paio di giorni in frigorifero.

I fiori di zucca hanno un gusto delicato che ben si abbina anche a sapori più forti, il loro basso apporto calorico e la loro alta digeribilità ne fanno un cibo perfetto anche per chi segue regimi alimentari ipocalorici, sono infatti costituiti per il 95% di acqua, il che li rende anche ottimi diuretici e un valido aiuto per rinfrescarsi nelle calde giornate estive.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 55 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

2/3 Patate

6/7 Fiori Di Zucca

50 g Grana Padano grattugiato

qualche fettina Scamorza

Timo fresco

q.b. Sale

q.b. Pepe

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

1 cucchiaio Pangrattato

Preparazione

Per preparare la ricetta del tortino di fiori di zucca e patate, sbucciate le patate e tagliatele a fettine sottili poi immergetele nell’acqua per non farle annerire.

Pulite i fiori di zucca privandoli del picciolo interno, lavateli delicatamente e tamponateli con la carta assorbente.

Ungete con poco olio una teglia rotonda poi infarinatela con il pan grattato.

Sistemate sul fondo le fettine di patate fino a coprirlo interamente.

Spolverate le patate con timo, sale, pepe e parmigiano.

Adagiate sopra alle patate i fiori di zucca e aggiungete altro grana grattugiato e qualche fettina di scamorza.

Se desiderate una torta più alta potete ripetere questo procedimento terminando con un giro di olio e.v.o

Infornate in forno caldo per circa 40 minuti.

Sfornate e lasciate intiepidire.