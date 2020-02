Le trofie al forno con salsiccia e provola sono un primo piatto ricco e saporito, con provola filante e salsiccia sono il piatto perfetto per i pranzi della domenica, quelli da preparare in anticipo ed infornare al momento giusto.

Questa è una ricetta che potremmo definire praticamente completa, quasi un piatto unico, ci sono proteine carboidrati, potreste anche solo accompagnarlo con un contorno, magari qualcosa di leggero come una bella insalata di spinacini pere e noci, per avere un pasto completo, certo anche le patate al forno non ci starebbero male, visto poi che già dovete accenderlo per il primo potreste portarvi avanti.

Potete decidere anche di prepararla con largo anticipo e congelarla per poi infornarla ancora congelata, al momento del pranzo, considerata solo 5 o al massimo 10 minuti in più di cottura.

Se la congelate ricordate di non tenerla in freezer per più di 6 mesi, come una normale pasta farcita.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

45 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

500 g Trofie

600 g Passata Di Pomodoro

350 g Salsiccia fresca

150 g Provola Affumicata

1 bicchiere Vino Bianco

1/2 Cipolla

500 g Besciamella

80 g Parmigiano grattugiato

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Basilico

Peperoncini

Burro

pane grattugiato

Preparazione

Per preparare ricetta delle trofie al forno con salsiccia e provola, in una padella antiaderente e capiente fate un paio di giri di olio extra vergine di oliva e aggiungete la cipolla pulita e tritata.

Fate appassire a fiamma moderata per qualche istante e aggiungete la salsiccia sbriciolata.

Lasciate rosolare a fiamme vivace rimestando di tanto in tanto, fino a che i succhi della carne si saranno asciugati, quindi sfumate con il vino bianco, abbassate la fiamma, mettere il coperchio e fate cuocere per dieci minuti.

Terminato questo tempo, togliete il coperchio lasciando evaporare completamente il vino.

Unite il pomodoro, salate e aggiungete il peperoncino.

Appena il pomodoro comincia a bollire, cuocete con coperchio per 20 minuti, rimestando di tanto in tanto.

Quando il sugo sarà cotto, toglietelo dal fuoco e aggiungete la besciamella.

Cuocete in abbondante acqua salata le trofie e unitele al sugo insieme al basilico tritato e alla provola affumicata a tocchetti.

Imburrate una teglia capiente e ricoprite con il pane grattato.

Versate le trofie nella teglia e spolverate con il parmigiano.

Passate in forno caldo a 200 gradi per 20 minuti e negli ultimi 5 minuti accendete il grill per ottenere una bella crosticina.