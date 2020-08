La trota al cartoccio è un secondo piatto delicato, la carne insaporita da morbido burro al prezzemolo e profumata al succo di lime e arancia è perfetto per ogni occasione.

Generalmente la cottura al cartoccio si effettua in forno, ma per questa ricetta abbiamo preferito la cottura in padella per rendere la carne di questo pesce ancora più morbida e saporita.

Se volete insaporire ancora di più la carne delle trote spalmate ancora un po’ di burro ed irrorate i pesci con il succo di lime e arancia al momento di servire, ricordatevi poi di salare bene la carne altrimenti il piatto ne perderà in gusto.

Cuocete bene la carne che dovrà essere ben tenera, durante la cottura nel cartoccio le arance ed i lime si ridurranno un po’ a purea quindi se volete dare un effetto “scenografico” al momento di mettere sotto al grill sostituitele con altre due fette di lime e due di arancia per ciascuna trota.

Le carni della trota pur se ricche di grassi hanno un elevato contenuto di omega 3, sali minerali e iodio restando però povere di colesterolo, queste proprietà rendono questo pesce estremamente digeribile e adatto a chiunque, compresi bambini, anziani e donne in gravidanza.

Oltre ad essere un pesce ricco di proprietà, negli ultimi anni non si sono mai registrate contaminazioni di questi pesci, rendendoli ancora più sicuri e se tutto questo non bastasse il suo costo è anche relativamente economico rispetto ad altri pesci comunemente utilizzati in cucina.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 55 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

2 Trote già pulite

3 cucchiai Prezzemolo

2 rametti Rosmarino

2 rametti Salvia

60 g Burro

4 cucchiai Lime succo

4 cucchiai Arance succo

3 cucchiaini Sale Fino

3 cucchiaini Pepe Nero in polvere

4 fette Arance biologiche

4 fette Lime biologico

Preparazione

Per preparare la ricetta della trota al cartoccio, fate ammorbidire il burro a temperatura ambiente per almeno un’ora.

Aggiungete 2 cucchiai di prezzemolo tritato, due cucchiai di succo di lime e due di succo di arancia. Mescolate bene per amalgamare tutti ingredienti e fate riposare.

Inserite in ciascuna trota un cucchiaio di burro aromatizzato, due fettine di lime e due di arancia.

Salate, pepate aggiungete la salvia, il rosmarino un po’ di prezzemolo tritato e due cucchiaini di burro sopra alle trote.

Irrorate con due cucchiai di succo di lime e due di arancia, avvolgete in carta argentata e mettete a cuocere in una padella con 4 mestolini di acqua.

A cottura ultimata fate grigliare da ambo i lati per circa 5 minuti.