La trota salmonata al vapore su crema di zucchine è un piatto molto leggero, adatto sia a chi desidera un pasto salutare, sia a chi è costretto a seguire un regime alimentare più restrittivo.

I filetti di trota in questa ricetta vengono semplicemente cotti al vapore e poi adagiati su una morbida crema di zucchine, cotte in padella con un filo d’olio extra vergine e poi passate al minipimer.

Questo è un piatto che permette di risolvere la cena o il pranzo in poco tempo, ottenendo una pietanza che è molto saziante e gustosa allo stesso tempo. Potete anche sostituire la trota salmonata con il salmone o pesce bianco come filetti di orata o branzino. Per rendere il piatto più gustoso, si possono aggiungere salse come accompagnamento: maionese e salsa rosa sono secondo me le più indicate.

Potete decidere di insaporire maggiormente le zucchine con spezie o erbe, anche l’acqua per la cottura a vapore del pesce può essere aromatizzata a vostro piacere.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

2 filetti Trota salmonata

2 Zucchine

1 bicchiere Acqua

1 manciata Pepe rosa in grani

2 fette Limone

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

1 presa Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta della trota salmonata al vapore lavate i filetti di trota sotto l’acqua corrente e tamponateli con della carta assorbente.

Rivestite il vassoio della vaporiera con della carta forno, adagiatevi i filetti di trota e aggiungete due fettine di limone e del pepe rosa in in grani.

Mettete a cuocere per circa mezz’ora.

Nel frattempo, preparate la crema di zucchine. Lavate le zucchine, tagliatele prima a metà per il lungo e poi a pezzetti grossolani.

Scaldate l’olio in un tegame e aggiungete le zucchine. Cuocete a fuoco vivo per circa 10 minuti, dopodiché aggiungete un bicchiere di acqua e continuate a cuocere finché le zucchine saranno morbide.

Salate a fine cottura. Infine, riducete il tutto in crema con un frullatore ad immersione.

Mettete da parte.

Una volta cotti, togliete i filetti di trota dalla vaporiera e lasciateli intiepidire leggermente.

Impiattate mettendo due cucchiai di crema di zucchine sul piatto, adagiatevi sopra i filetti e guarnite con altro pepe rosa, sale, un filo d’olio extra vergine e la restante crema.