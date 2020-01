La vellutata detox di finocchi e cavolfiore speziata con curcuma e zafferano, è leggera e sana dalle mille proprietà benefiche e disintossicanti.

I finocchi e i cavolfiori sono infatti ortaggi a basso contenuto calorico, molto indicati nelle diete detox e ipocaloriche, sono ricchi di vitamine e sali minerali, hanno un alto potere saziante, digestivo e drenante.

La ricetta della vellutata detox di finocchi e cavolfiore è leggerissima ma cremosa nonostante sia quasi completamente priva di grassi, è un piatto perfetto sia per pranzo che per cena, magari accompagnato da qualche crostino di pane integrale.

Questa è una di quelle ricette facili e veloci da preparare, ma soprattutto è buonissima e perfetta per riscaldarci durante le fredde giornate invernali.

Tempo di preparazione

40 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 Finocchio

1 Cavolfiore bianco

Brodo vegetale o acqua

2 cucchiai Olio extravergine di oliva

1 cucchiaino Curcuma in polvere

1/2 cucchiaino Zafferano in pistilli

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta della vellutata detox di finocchi e cavolfiore pulite e lavate con cura il cavolfiore ed il finocchio.

Tagliateli a pezzetti. Poneteli in una pentola abbastanza capiente e coprite con brodo vegetale o acqua.

Mettete sul fuoco e portate a cottura.

Una volta che le verdure si saranno ammorbidite ed il cavolo comincerà a disfarsi, spegnete il fuoco.

Aggiustate di sale e pepe e frullate con un frullatore ad immersione, fino a raggiungere la giusta densità. Condite con olio extravergine di oliva.

Aggiungete un pizzico di curcuma in polvere e zafferano in pistilli.

Servite ben calda.

Note

Potete arricchire la vostra vellutata con crostini di pane integrale e semi misti tostati.

Non è necessario aggiungere formaggio grattugiato ma se non siete a dieta potete metterlo tranquillamente per rendere il vostro piatto ancora più gustoso.

Se gradite un tocco di freschezza potete aggiungere alla vellutata un pizzico di scorza di limone bio.